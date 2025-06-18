Группы Hi-Fi и «Корни» выступят в Нижегородской области на День молодежи

Опубликована программа празднования Дня молодежи в четырех городах Нижегородской области. 28 июня в Нижнем Новгороде выступит певец Amirchik (Амирхан Батабаев), в Выксе — группа «Корни», в Павлове — группа Hi-Fi, в Семенове — певица Пелагея, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Корни»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Группа «Корни»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фестиваль пройдет под девизом «Знай, люби, гордись, приумножай». В Нижнем Новгороде площадка перенесется с площади Минина на Нижневолжскую набережную. Жители и гости города смогут поучаствовать в дебатах, интеллектуальных играх, лекциях и мастер-классах. Для молодежи организуют интерактивы по финансовой грамотности и консультации по грантовой поддержке, также запланирован маркет молодых предпринимателей.

В Выксе 28 июня пройдут мастер-классы, квизы, арт-медиация по выставке «Путевые заметки. Перекресток», сапсерфинг и фиджитал-баскетбол.

В Павлове молодежь сможет увидеть соревнования по уличному баскетболу, показательные выступления по фигурному катанию и выступление марширующего оркестра.

В Семенове празднование Дня молодежи пройдет в рамках фестиваля «Золотая хохлома». Организаторы представят уникальные экспонаты хохломской росписи, проведут мастер-классы и образовательные встречи. Также в этот день в Семенове пройдет грантовый конкурс «Росмолодежь. Гранты». Нижегородцы в возрасте от 14 до 35 лет включительно могут получить поддержку для своих проектов в размере до 1,5 млн руб.

Для участия в фестивале нужно зарегистрироваться на сайте. Там же можно найти подробную программу мероприятий.

Как писал «Ъ-Приволжье», в прошлом году на Дне молодежи в Нижнем Новгороде выступала группа «Иванушки International».

Елена Ковалева