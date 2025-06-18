Акционеры «М.Видео» решили не выплачивать дивиденды за 2024 год

Акционеры компании «М.Видео-Эльдорадо» утвердили решение о невыплате дивидендов по результатам 2024 года. В последний раз компания выплачивала дивиденды в 2021 году по цене 35 руб. за одну обыкновенную акцию.

«Чистую прибыль... в размере 150,852 млн руб. не распределять. Дивиденды... не объявлять и не выплачивать»,— приводится формулировка решения в сообщении компании.

Слияние «М.Видео» и «Эльдорадо» произошло в 2018 году. Доля акций в размере 53,633% принадлежит экс-гендиректору объединенной компании Билану Ужахову. 15% владеет компания Media Saturn Holding GMBH. Еще 24,2% акций находятся в свободном обращении на Мосбирже.

Екатерина Отрашкевич