Талибы приехали на ПМЭФ

Официальная делегация Исламского Эмирата Афганистан приехала в Петербург для участия в международном экономическом форуме. Представители «Талибана» участвуют в ПМЭФ с 2022 года, но впервые — без статуса террористической организации.

По данным издания «Фонтанка», 18 июня афганские представители осмотрят стенды форума и проведут деловую встречу, на 19 июня запланировано участие в сессиях форума.

Напомним, что движение «Талибан» исключили из реестра террористических организаций после соответствующего решения Верховного суда. 17 апреля ВС удовлетворил заявление генпрокурора Игоря Краснова о приостановлении запрета на деятельность «Талибана». В реестре ФСБ указано, что организацию исключили из списка 20 мая.