Незвездная и несравненная

На 81-м году жизни умерла народная артистка России Наталья Тенякова, актриса, которую и при жизни не стеснялись называть великой. А теперь уж точно стесняться нечего.

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Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Наталья Тенякова

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Знавшие Наталью Максимовну Тенякову рассказывают, что она всегда шутила: вот меня не станет, и все будут говорить, что умерла баба Шура. В общем-то, если смотреть новостную ленту, грустное пророчество сбылось: миллионы сограждан действительно помнят Тенякову прежде всего по роли сварливой, хлопотливой соседки главного героя в известном нескольким поколениям буквально наизусть фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

У Теняковой там действительно роль—образец мастерства, роль-драгоценность, добытая словно из ничего, на ходу и без усилий.

На самом деле в той комедии она и сниматься не хотела — героиня была в два раза старше актрисы, да и все это просто забавная шутка, развернутый этюд на характерность, какой дают иногда студентам, чтобы проверить их ролевой диапазон, ну или вволю творчески похулиганить.

Что же, в фильме «Любовь и голуби» Тенякова просто показала, что она — которую в кино знали еще по знаменитому фильму «Старшая сестра», в театре же по прекрасным ролям сначала в БДТ Георгия Товстоногова, лучшей труппе Советского Союза (в том числе в выдающихся товстоноговских «Ревизоре», «Трех мешках сорной пшеницы» и «Дачниках»), а с конца 70-х в московском Театре имени Моссовета — так вот, показала она, что может просто все и что нет у нее никаких границ актерского «применения».

Конечно, очень важно было, что в растащенном зрителями на цитаты фильме Меньшова Тенякова играла вместе со своим мужем Сергеем Юрским. Тенякова и Юрский были одной из самых знаменитых и уважаемых актерских семей. Их связывало не только происхождение (оба родились в Ленинграде) и фундаментальная, особая ленинградская театральная школа — Наталья Тенякова была ученицей великого театрального педагога Бориса Зона,— но и опыт стойкости к гонениям: когда-то на Юрского ополчился местный партийный бонза Романов, да так, что семье пришлось буквально бежать в столицу, где их «приютил» как раз Театр имени Моссовета. Тенякова сыграла на его сцене немало значительных ролей, многие из них в режиссуре Сергея Юрского: сильных женщин, преданных и требовательных жен своих мужей, как Софья Андреевна Толстая, или бунтарш, как ибсеновская Гедда Габлер. Потом по приглашению Олега Ефремова актриса перешла в Художественный театр, в труппе которого служила до конца жизни.

И все-таки Юрский и Тенякова, украшавшие несколько десятилетий жизнь театральной Москвы, всегда оставались отчетливо отдельными. Можно сказать — оставались ленинградцами. Или даже петербуржцами.

К ним как-то невозможно применить слово «звезды», они ими и не были, и само слово это их недостойно. Но знаки их человеческого и актерского высочайшего качества были видны всем, кто вообще способен разглядеть настоящее качество.

При этом определить особенность актерского таланта Теняковой довольно сложно. Ее невозможно было ни с кем перепутать — и благодаря густому, с годами только усилившему свою выразительную хриплость голосу, и особым интонациям, и каким-то неповторимым, часто ломаным жестам, резким движениям головы и рук, очевидной эмоциональной возбудимости, при этом окороченной тревожным, проницательным интеллектом. Вот представляешь себе особые черты ее индивидуальности — и понимаешь: приложи их к кому-то другому, и ничего не выйдет, получится неестественно и неинтересно. А Тенякова умела быть одновременно здешней и возвышенной, укорененной в быт и земные печали, но вместе с тем непонятной и непостижимой.

Она сыграла немало ролей в Художественном театре, но часто «отлучалась» — вместе с Юрским, когда он ставил «немхатовского» Эжена Ионеско (в «Стульях» — это было еще в середине 90-х — Тенякова блестяще доказала, что вроде бы чуждая русской школе драматургия абсурдизма может быть ею отлично присвоена) или свои фантазии о Марке Шагале. Актриса вроде бы «старой» закалки, она безошибочно определяла таланты нового времени — и одну из лучших своих театральных ролей, Гурмыжскую в «Лесе» Островского, сыграла у Кирилла Серебренникова. С молодыми Данилом Чащиным и Дмитрием Сердюком работала над пьесой о Светлане Аллилуевой в МХТ и монологом матери из «Жизни и судьбы» Василия Гроссмана в спектакле Театра наций. Как всякая крупная личность, она знала, что такое доверять и не оглядываться на авторитеты и правила. И еще важнейший урок Теняковой — как прожить большую жизнь в стране и в искусстве и при этом никогда не солгать и не принять участие ни в чем дурном.

Эсфирь Штейнбок