В Москве задержан автор Telegram-канала «Солдатская правда» Михаил Полынков

Автор Telegram-канала «Солдатская правда» Михаил Полынков задержан в Москве. Об этом он сам сообщил в своем канале в 10:54 мск. Причина задержания неизвестна.

«Сегодня меня задержали. Жду адвоката»,— написал господин Полынков. Его доставили в военно-следственный отдел Следственного комитета России на Спартаковской улице, сообщил Telegram-канал Baza.

Михаил Полынков связывает задержание со своей недавней публикацией. В ней он приводил отрывки из телепрограмм Владимира Соловьева. В одном фрагменте ведущий говорит, что еще в 2004 году обещал пойти воевать за Израиль в случае эскалации ближневосточного конфликта. Во втором, более позднем, спрашивает у гостей своего ток-шоу, «в чем провинился Иран».

По словам Михаила Полынкова, Владимир Соловьев ранее уже жаловался на его публикации правоохранительным органам. Автор утверждает, что после этого его разыскивала военная полиция.

Михаил Полынков — зампред «Русского движения Стрелкова», член ЦИК КПРС «Русская весна». У Telegram-канала господина Полынкова почти 60 тыс. подписчиков.

Екатерина Отрашкевич