Строительство центра спортивной медицины в Сочи завершат в июле 2025 года

Строительство федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации в Сочи завершится в середине лета 2025 года. Согласно разрешению на строительство, финальный срок сдачи объекта установлен на 13 июля, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Центр возводят на улице Дорога на Большой Ахун, 14 в рамках государственной программы «Строительство». Общая площадь медицинского комплекса составит более 27,5 тыс. кв. м. По информации администрации Сочи, в его состав войдут взрослый и детский лечебные корпуса, административный блок, клиника восстановительного лечения для спортсменов сборных команд, стационар на 245 коек, а также отделение для проведения научных исследований в области спортивной медицины.

Инициатива по созданию центра была озвучена президентом России Владимиром Путиным в мае 2019 года. В стране планируется открыть не менее трех подобных учреждений. Финансирование сочинского объекта осуществляется за счет федерального бюджета — общий объем инвестиций составляет 6,5 млрд руб.

Генеральным подрядчиком строительства является АО «Группа компаний "ЕКС"». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания была зарегистрирована в Ярославле в 1994 году. В 2023 году ее чистая прибыль составила 3,3 млрд руб.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте одобрили строительство футбольной академии в Адлере, восстановление разрушенного корпуса санатория «Кавказ» в Хосте, а также модернизация объекта водолечения в селе Чвижепсе. Часть проектов, реализуемых в рамках договоров комплексного развития территорий (КРТ), направлена на доработку.

Мария Удовик