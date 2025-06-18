Канада внесла в санкционные списки братьев Шаймиевых

Власти Канады расширили санкционный список. Его пополнили гендиректор «Татавтодора» Айрат Шаймиев и глава компании «Нира-Экспорт» Радик Шаймиев — сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Список опубликован на сайте канадского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айрат Шаймиев (слева) и Радик Шаймиев (в центре) попали в санкционный список Канады

Фото: tatarstan.ru Айрат Шаймиев (слева) и Радик Шаймиев (в центре) попали в санкционный список Канады

Фото: tatarstan.ru

Айрат и Радик Шаймиевы входят в список крупнейших бизнесменов Татарстана. По данным Forbes за 2024 год, оба предпринимателя снизили свое положение в рейтинге. Айрат Шаймиев с состоянием $2,2 млрд опустился с 61-го на 66-е место, потеряв $200 млн, его брат Радик — с 64-го на 75-е, с состоянием $2,1 млрд и минусом в $100 млн.

Всего в новый список попали 77 физических и 39 юридических лиц, а также 201 судно. Кроме того, введен запрет на импорт почти тысячи позиций российских товаров.

Под рестрикции также попали бывшая супруга президента России Людмила Очеретная, бизнесмен Артур Очеретный, дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева с супругом Валентином Юмашевым, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, тренер Ирина Винер и глава РФС Александр Дюков.

Анар Зейналов