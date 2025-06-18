Маркетплейсы начали рассылать продавцам уведомления о дроблении бизнеса

Маркетплейсы в рамках совместного проекта с Федеральной налоговой службой начали рассылать своим продавцам уведомления о наличии у них признаков дробления бизнеса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на одно из таких сообщений.

Согласно информации издания, маркетплейс получает от Федеральной налоговой службы (ФНС) информацию о том, что у продавца были выявлены признаки дробления бизнеса между двумя и более налогоплательщиками. Это может свидетельствовать о риске неуплаты или неполной уплаты НДС и налога на прибыль организаций. Такое сообщение маркетплейс отправляет самому селлеру. При этом уведомление не содержит информации о том, с какими конкретно продавцами, по информации ФНС, у получателя единый бизнес.

С момента получения уведомления продавец в течение десяти рабочих дней должен предоставить маркетплейсу письменные пояснения, содержащие «аргументированную и документально подтвержденную позицию об отсутствии риска дробления». После чего площадка отправит данные в территориальный налоговый орган. Также продавец должен представить уточненные налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за предыдущий квартал.

Эксперимент по информационному обмену ФНС и маркетплейсов стартовал в конце 2024 года. По условиям проекта направляемые продавцам уведомления о предполагаемом дроблении бизнеса не предусматривают санкций. Если селлер раздробил бизнес, он вправе представить в ФНС соответствующие уточненные декларации. При отсутствии риска дробления продавец письменно поясняет и документально подтверждает свою позицию. Освобождение от ответственности за искусственное разделение бизнеса вошло в состав масштабных изменений в Налоговый кодекс, принятых летом 2024 года.

Подробнее о проверках продавцов на маркетплейсах — в материале «Селлерам подбирают регулирование».

Екатерина Отрашкевич