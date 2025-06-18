Умерла народная артистка РФ Наталья Тенякова

Народная артистка РФ Наталья Тенякова скончалась в возрасте 80 лет. О смерти актрисы сообщил МХТ им. Чехова.

Госпожа Тенякова умерла ночью 18 июня. В театре выразили соболезнования дочери актрисы Дарье Юрской и всем близким Натальи Теняковой. О дате прощания будет объявлено дополнительно.

Наталья Тенякова родилась в 1944 году. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, играла в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, БДТ Товстоногова, Театре им. Моссовета. В труппу МХТ им. Чехова актриса вступила в 1988 году. Там она исполняла роли Мадлены Бежар в «Кабале святош», Раневской в «Вишневом саде», Гурмыжской в «Лесе».

Среди других работ артистки — главные роли в спектаклях «Юбилей ювелира», «Офелия боится воды», «Говорит Москва», «9-й ряд. 10-е, 11-е место». Наталья Тенякова сотрудничала также с другими театрами, играла в спектаклях своего мужа Сергея Юрского. Помимо этого актриса снималась в кино — в картинах «Старшая сестра», «Зеленая карета» и других. Наиболее известна по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби».