В Иркутске суд обязал автомобилиста заплатить за поврежденный в ДТП велосипед

Свердловский райсуд Иркутска принял решение взыскать с автомобилиста стоимость восстановительного ремонта велосипеда, компенсацию морального вреда и судебные расходы. Ставшее предметом судебного разбирательства ДТП произошло в июле 2023 года. Водитель машины, не убедившись в отсутствии помех другим участникам дорожного движения, открыл дверь автомобиля, в которую на скорости около 15 км/ч врезался велосипедист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Договориться по-хорошему участникам ДТП не удалось. Ответчик заявил встречные требования о взыскании ущерба, причиненного в результате повреждения автомобиля, компенсации морального вреда и судебных расходов.

Согласно заключению экспертов, виновником происшествия стал водитель автомобиля, который нарушил требования пунктов 1.5, 12.7 ПДД. «Суд проверил возражения ответчика о том, что велосипедист на момент столкновения не был в экипировке: на нем не было шлема, налокотников и наколенников. Пунктом 24.8 ПДД обязанность двигаться по дороге в застегнутом мотошлеме предусмотрена для водителей мопедов, а требования к экипировке предусмотрены при проведении соревнований по велосипедному спорту… Суд не усмотрел грубой неосторожности в действиях истца»,— отметили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Приангарья.

Суд взыскал с автомобилиста стоимость восстановительного ремонта велосипеда в размере 56 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 5 тыс. руб., а также судебные расходы.

Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и обратился с апелляционной жалобой в Иркутский областной суд.

Михаил Кичанов