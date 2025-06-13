В Иркутске задержали блогершу за оскорбление участников СВО

В Иркутске правоохранители задержали блогершу, записавшую видео с оскорблением участников СВО. 12 июня она опубликовала в соцсетях ролик, в котором «раскритиковала праздник (День России — «Ъ-Сибирь») и российских военнослужащих. Обвинила военных в убийствах ради личной выгоды», сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

По данным ведомства, блогерша является жительницей Шелехова. Ранее она была судима, работа бортпроводницей. При задержании отказалась открывать дверь сотрудникам МВД, сославшись на неисправность замка. «При этом гражданка вела себя неадекватно, била дверь с внутренней стороны, выражалась нецензурной бранью и сообщила, что может навредить себе», — говорится в сообщении.

Кроме того, при задержании блогерша пыталась несколько раз сбежать, пояснили в ведомстве. В отношении жительницы Приангарья проводится проверка о дискредитации ВС РФ.

Александра Стрелкова