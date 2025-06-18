«Полиметалл» построит в Свердловской области новый ГОК к 2029 году

Компания «Полиметалл» планирует построить новый горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Свердловской области, передает «Интерфакс». Хаб по переработке золотосодержащих руд появится рядом с Нижней Салдой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

Строительство начнется уже в этом году, а запуск предприятия запланирован к 2029 году. Новый комбинат будет перерабатывать свыше 3 млн тонн руды ежегодно, что позволит производить более 4,5 тонн золота в год. Фабрика будет использовать технологию CIP для выпуска сплава Доре.

Сырьевая база для нового хаба включает месторождения Павловское и Маминское, а также готовится Першинское. В будущем «Полиметалл» планирует геологоразведочные работы на участках Арамашевский, Никитинский и Петрокаменский. На 2022 год ресурсы Павловского месторождения оценивались в 9,7 млн тонн руды со средним содержанием золота 2,3 г/т и общим объемом 0,7 млн унций.

«Полиметалл» является одним из крупнейших производителей серебра и золота в России, с предприятиями в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, Якутии и на Чукотке. В 2024 году компания произвела около 39 тонн драгоценных металлов в золотом эквиваленте.

Напомним, компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность за 2024 год. Производство по итогам 2024 года на Урале выросло на 24%, составив 4,93 тонн в золотом эквиваленте (в 2023 году — 3,99 тонны в золотом эквиваленте).

Ирина Пичурина