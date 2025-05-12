Год в расход

Прибыль большинства металлургических компаний, работающих на Урале, по итогам 2024 года снизилась. «Ъ-Урал» изучил их финансовую отчетность и привлек экспертов, которые объяснили итоговые показатели динамикой цен и спроса, инфляцией затрат, а также ростом процентных расходов из-за поднятия ключевой ставки ЦБ РФ.



ТМК

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Трубопрокатный цех

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) — поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов. В Свердловской области ТМК имеет производства в Екатеринбурге, Полевском, Каменске-Уральском, Первоуральске.

Чистая прибыль ТМК, согласно финансовому отчету, составила 17,5 млрд руб., для сравнения в 2023 году этот показатель равнялся 39,1 млрд руб. Выручка компании составила 431,4 млрд руб. (на 12% ниже данных 2023 года), за год было привлечено 151 млрд руб. кредитных средств, что больше прошлогоднего показателя на 22%. Согласно отчету по МСФО, выручка компании с прошлого года снизилась на 2%, составив 532,16 млрд руб. Убыток составил 27,7 млрд руб., тогда как в 2023 году компания фиксировала прибыль на уровне 39,3 млрд руб.

В ФГ «Финам» отметили, что у компании выручка от реализации снизилась на 2,2% (до 532,16 млрд руб.), при том что себестоимость реализации выросла на 6,8% (до 41,33 млрд руб.). Помимо этого, коммерческие расходы компании выросли на 43% (с 31,31 до 44,76 млрд руб.).

В финансовом отчете аудиторская компания отмечает, что санкции ЕС и США продолжают оказывать влияние на экономику РФ, в том числе приводят к волатильности финансового и товарного рынков, ограничивают возможности расчетов с зарубежными компаниями, что влияет на результаты деятельности ТМК.

«Выручка снизилась из-за снижения цен продаж. Себестоимость и операционные расходы выросли.Компания имеет высокую долговую нагрузку, поэтому страдает от высоких ставок. Также бизнес ТМК на 80% зависит от нефтегазовой отрасли, где сейчас наблюдается спад»,— пояснил инвестиционный консультант Виктор Немихин. Он отметил, что чистые финансовые расходы выросли в два раза, а в отчетности также отражен убыток от продажи ООО «ТМК — Ярцевский метзавод».

17 апреля совет директоров ТМК рекомендовал общему собранию акционеровне выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. В 2023 году они составили 9,51 руб. на акцию.

«ВСМПО-Ависма»

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Корпорация "ВСМПО-Ависма"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Корпорация «ВСМПО-Ависма» — один из крупнейших мировых производителей титанового проката, прессованных изделий из алюминиевых сплавов, полуфабрикатов из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. В Свердловской области компания представлена филиалом ВСМПО в Верхней Салде.

Согласно финансовой отчетности, чистая прибыль «ВСПМО-Ависма» составила 10 млрд руб. (в 2023 году — 23,5 млрд руб.). Выручка при этом равняется 101 млрд руб., что на 2,6% ниже, чем в 2023 году. Поступления от продаж составили 123,1 млрд руб., в 2023 году они были равны 101,9 млрд руб. Кредиторская задолженность компании по состоянию на конец 2023 года увеличилась с 35,3 млрд руб. до 51,84 млрд руб. к концу 2024 года. При этом дебиторская задолженность уменьшилась с 75,47 млрд руб. до 74,9 млрд руб.

В ФГ «Финам» отметили, что незначительное снижение выручки компании может быть следствием более низких средних цен на титан в прошлом году, чем в позапрошлом.

При этом у компании в 2024 году в 2,5 раза выросли коммерческие расходы (4,27 млрд руб.), на 22,8% выросли проценты к уплате (14,77 млрд руб.), а «Прочие доходы» сократились с 44,12 до 30,20 млрд руб. (-31,6%), что также повлияло на общие доходы компании.

Компания прогнозирует среднегодовой темп роста маржинальности EBITDA на уровне 5% ежегодно до 2029 года, объем роста продаж — 6% ежегодно до 2029 года. Аудиторы отмечают увеличение экономической неопределенности в 2024 году и предполагают возможное увеличение зависимости компании от государственной поддержки в связи с отсутствием доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала.

«Евраз»

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ "Евраз НТМК"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Евраз» в Свердловской области представлен предприятиями АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») и АО «Евраз Качканарский ГОК». Компания занимается производством стали, открытой добычей руды, угледобычей.

EBITDA («Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации») компании сократилась в 2024 году на 34%, составив $1,412 млрд (144 млрд руб. по курсу ЦБ на конец 2024 года), сообщил «Интерфакс».

Снижение связано с падением объемов продаж. Выручка составила $7,190млрд (733 млрд руб.), что ниже показателей прошлого года на 7%. Показатель обусловлен падением продаж стальных полуфабрикатов и снижением цены на сталь.

В 2024 году в Россию и страны СНГ было продано около 99% железнодорожных изделий, что составило 1,352 млн т, несколько превысив показатель 2023 года: тогда было продано 1,349 млн т. Продажи строительных материалов на рынки России и СНГ достигли 4,103 млн т в 2024 году, что на 114 тыс. т больше, чем в 2023 году (3,989 млн т). Продажи полуфабрикатов на этих рынках выросли более чем вдвое за счет изменения структуры поставок и составили 649 тыс. т, тогда как в 2023 году этот показатель был равен 321 тыс. т.

Инвестиционный консультант Виктор Немихин выделил три основных проблемы «Евраза» в этом году: падение цен на сталь, снижение экспорта из-за санкций и стагнация жилищного строительства. «Надежды, что инфраструктурное строительство компенсирует эти выпадающие доходы, не оправдались. По данным EvrazSteel, в первом квартале 2025 года доля активных проектов инфраструктурного строительства с использованием стали снизилась до 79,1% — самого низкого уровня с 2023 года»,— сказал он, добавив, что самым активным потребителем стали является транспортная инфраструктура, в которой проблем на данный момент не наблюдается.

«Русал»

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Продукция "Русала"

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Группа «Русал» работает в алюминиевой промышленности на территории Российской Федерации, Гвинеи, Ямайки, Ирландии, Италии и Швеции. Ее основные виды деятельности — добыча и переработка бокситов и нефелиновой руды в глинозем, производство первичного алюминия из глинозема, а также производство полуфабрикатов и готовой продукции из алюминия и алюминиевых сплавов. На территории Свердловской области работают Уральский алюминиевый завод (УАЗ) в Каменске-Уральском, Богословский алюминиевый завод (БАЗ) в Краснотурьинске и Североуральский бокситовый рудник (СУБР) в Североуральске.

В 2024 году «Русал» произвел 3,99 млн т алюминия и 6,43 млн т глинозема. Выручка, согласно отчету МСФО, составила $12 млн (1,22 млрд руб. по курсу ЦБ на конец 2024 года), что несколько ниже показателей 2023 года ($12,2 млн, 1,08 млрд руб. по курсу ЦБ на конец 2023 года).

Валовая прибыль компании составила $2,8 млрд (285,6 млрд руб.), что на 59,5% больше прошлогоднего показателя в $1,7 млрд. (173,4 млрд руб.). EBITDA «Русала» выросла с $786 млн (71,3 млрд руб.) в 2023 году до $1,49 млрд (151,9 млрд руб.), то есть почти на 90%. Компания привлекла $2,6 млрд (265,2 млрд руб.), что на четверть меньше показателей 2023 года. Большая часть выручки «Русала» приходится на Россию ($3,73 млрд, 380,4 млрд руб.), Китай ($3,7 млрд), Южную Корею ($856 млн), Турцию ($856 млн).

В отчете отмечается влияние санкций на деятельность компаний и возникновение дополнительных рисков в связи с ними.

«Российская Федерация, Ямайка и Гвинея переживают период политических и экономических перемен, которые оказывают и могут продолжать оказывать значительное влияние на предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории указанных стран»,— указано в пояснении.

«Возможно, что значительная часть прибыли "Русала" имеет "бумажное" происхождение. Как видно из баланса, себестоимость в части глинозема, бокситов и прочих материалов не снизилась (г/г), а даже напротив выросла на 2,4%. Единственным заметным изменением в составе себестоимости, является "Изменения в готовой продукции": было минус $540 млн, стало плюс $676 млн. Компания не расшифровывает, что это было. Вероятно, это как-то связано с накоплением и реализацией товарных запасов»,— пояснил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

АО «Полиметалл»

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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области «Краснотурьинск-Полиметалл»

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

АО «Полиметалл» занимается добычей золота, серебра, меди. В Свердловской области имеет АО «Золото Северного Урала» и горно-обогатительную фабрику «Краснотурьинск-Полиметалл».

Компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность за 2024 год. Производство по итогам 2024 года на Урале выросло на 24%, составив 4,93 тонн в золотом эквиваленте (в 2023 году — 3,99 тонны в золотом эквиваленте). В марте 2024 года Polymetal продал российские активы (АО «Полиметалл») компании «Мангазея плюс», входящей в группу компаний «Мангазея». Компания снизила чистый внешний долг на $2,2 млрд и полностью погасила внутригрупповую задолженность в размере $1,04 млрд. После уплаты налогов группа получила $300 млн.

Инвестиционный консультант Виктор Немихин отметил, что по результатам I квартала производство SolidcoreResources (часть бывшего ПАО «Полиметалл» с активами в Казахстане) снизилось на 42% год к году. «Предположительно это вызвано операционными проблемами компании, так как перестроить производственные процессы при разделении на казахстанскую и российскую части бизнеса без потерь практически невозможно. Полагаю, что ООО "Полиметал" столкнулся с аналогичными проблемами»,— считает господин Немихин.

УГМК

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продукция УГМК

Фото: Пресс-служба УГМК Продукция УГМК

Фото: Пресс-служба УГМК

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) — горно-металлургический холдинг, который является одним из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Финансовая отчетность всей компании не публикуется.

Головным предприятием УГМК является АО «Уралэлектромедь», расположенное в Верхней Пышме (Свердловская область). Согласно его отчетности, выручка в 2024 году составила 74,5 млрд руб., что больше прошлогоднего показателя почти на 30% (57,3 млрд руб.). Чистая прибыль составила 3,6 млрд руб., тогда как в прошлом году компания получила убыток в 8,8 млрд руб.

«Основным фактором риска, оказывающим значительное влияние на результаты деятельности общества, являются цена и уровень потребления меди на мировом рынке»,— указано в отчете.

Компания при этом стремится заключать долгосрочные контракты на покупку сырья и занимается импортозамещением оборудования и компонентов.

В ФГ «Финам» отметили, что на результатах металлургических компаний сказались ценовая динамика и спрос на продукцию, инфляция затрат, а также рост процентных расходов из-за поднятия ключевой ставки ЦБ РФ.

«На рынках металлургической продукции происходят большие изменения, связанные с американскими и ответными на них торговыми тарифами. Первая реакция рынков такова, что алюминий заметно подешевел, в то время как титан умеренно прибавил в цене. Если вынести эту ситуацию за скобки, то улучшение результатов металлургических компаний в 2025 году может обеспечить переход Банка России к снижению ключевой ставки во второй половине года. Улучшению ситуации могло бы способствовать смягчение санкционного давления на экспорт металлов и металлопродукции в ходе мирного урегулирования»,— полагает Алексей Калачев.

Анна Капустина