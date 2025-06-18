Глава OpenAI: компания Цукерберга предлагала сотрудникам до $100 млн за переход

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) предлагала его сотрудникам бонусы за переход в размере до $100 млн, а также более высокие годовые компенсации. Компания Марка Цукерберга в данным момент активно ищет людей, чтобы создать ведущую команду в сфере искусственного интеллекта.

«Это безумие»,— сказал господин Альтман в подкасте Uncapped, который ведет его брат. Он подтвердил, что Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) пыталась переманить «много людей» из OpenAI, но «пока ни один из наших ключевых специалистов не согласился».

Глава Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг активно набирает команду из 50 специалистов для разработки искусственного интеллекта «сверхразума». На прошлой неделе компания объявила об инвестициях в $14,3 млрд в Scale AI. К команде также присоединился гендиректор Scale AI Александр Ван.