Марк Цукерберг набирает команду для создания ИИ-«сверхразума»

Глава Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг активно набирает команду из 50 специалистов для разработки искусственного интеллекта «сверхразума». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Разработка ведется в области AGI (Artificial General Intelligence). Это раздел теоретических исследований, которые подразумевают создание ИИ с когнитивными способностями человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Цукерберг

Фото: Kenny Holston / pool / Reuters Марк Цукерберг

Фото: Kenny Holston / pool / Reuters

По данным агентства, господин Цукерберг лично проводит собеседования и создал чат в WhatsApp для обсуждения кандидатов. Внутри компании команду называют группой «сверхразума». Новые сотрудники будут работать в непосредственной близости от Марка Цукерберга в штаб-квартире Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) в Калифорнии. В проекте также участвует компания Scale AI, которая получит многомиллиардные инвестиции от компании господина Цукерберга.

О том, что Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) создает лабораторию для исследования ИИ, также сообщают источники The New York Times. Газета обращает внимание на частые высказывания господина Цукерберга о важности ИИ.

Разработки планируется интегрировать в продукты компании. Активизация работы над ИИ, пишет Bloomberg, связана с недовольством господина Цукерберга текущими проектами, включая языковую модель Llama 4 и отложенный запуск модели Behemoth.