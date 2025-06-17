Каллас: Европа навсегда перекрывает кран с российским газом

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен навсегда отказаться от российского газа с 2027 года. Ранее Еврокомиссия изучила предложения по полному отказу топлива из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кая Каллас

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters Кая Каллас

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

«Сегодня мы изложили наше предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Европа уже существенно сократила свою зависимость. Теперь мы перекрываем кран навсегда. Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас»,— написала Кая Каллас в соцсети X.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен 17 июня представил ЕК предложения по отказу от топлива из России, включая природный газ и СПГ. Для достижения цели Евросоюз может использовать новое законодательство, а не санкции. Действующие краткосрочные контракты, согласно предложению, должны будут быть расторгнуты к середине июня 2026 года, долгосрочные — к концу 2027 года.

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