МИД России: атаки Израиля по Ирану толкают мир к ядерной катастрофе

МИД России заявил, что атаки Израиля по атомным объектам Ирана незаконны и толкают мир к ядерной катастрофе. Ведомство призвало израильские власти одуматься и прекратить налеты.

«Продолжающиеся интенсивные атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в ИРИ незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в том числе в самом Израиле»,— говорится в заявлении МИД России.

Внешнеполитическое ведомство отметило заявления властей Ирана о готовности возобновить диалог с США по ядерной программе. Там также добавили, что Тегеран сделал четкие заявления о приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.

МИД утверждает, что разрушительные действия Израиля находят поддержку и понимание «со стороны тех государств, которые действуют из конъюнктурных соображений». Министерство также ожидает от МАГАТЭ развернутого письменного доклада для рассмотрения в Совете организации и Совбезе ООН.

С 13 июня Израиль продолжает операцию «Нация как лев», целью которой стало уничтожение ядерной программы Ирана. В результате ракетных обстрелов в Иране погибли как минимум 220 человек и пострадали более 1,8 тыс. Власти Израиля сообщали о 24 погибших и 640 пострадавших.

Подробнее — в материале «Ъ» «Диверсия огромного масштаба».