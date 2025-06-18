Заправлены в бюджеты космические траты

Объем финансирования нового национального проекта «Космос», утвержденного президентом Владимиром Путиным, составит 2,2 трлн руб. в 2026–2030 годах и более 5 трлн руб. до 2036 года. Он включает восемь проектов, от спутниковой связи до «суверенного доступа в космос». При этом «Роскосмос» планирует увеличить долю частных инвестиций в отрасль с 5% в 2024 году до 35% за десять лет и занять 28% мирового рынка пусковых услуг за счет передачи «в доверительное управление» долей в предприятиях космической отрасли частным игрокам и снижения стоимости запусков более чем вдвое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” стали известны подробности нового нацпроекта «По развитию космической деятельности РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». На него планируется направить 1,7 трлн руб. бюджетных средств и еще 490,6 млрд руб. внебюджетных до 2030 года, следует из презентации нацпроекта, представленной на стратегической сессии в правительстве в конце мая (есть у “Ъ”). Финансирование до 2036 года составит 4,39 трлн руб. бюджетных средств и еще 686,4 млрд руб. из внебюджетных источников. 17 июня глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что нацпроект был согласован на совете по стратегическому развитию при президенте РФ, а также подписан самим президентом Владимиром Путиным.

Нацпроект включает восемь федеральных проектов, на которые планируется выделить бюджетные средства:

«Спутниковая связь и наблюдение за Землей» — 301,9 млрд руб. до 2030-го и 1,031 трлн руб. до 2036 года;

«Навигация и время» — 139,1 млрд руб. до 2030-го и 381 млрд руб. до 2036 года;

«Пилотируемая космонавтика» — 584,6 млрд руб. до 2030-го и 998,2 млрд руб. до 2036 года;

«Суверенный конкурентоспособный доступ в Космос» — 280,3 млрд руб. до 2030-го и 810,1 млрд руб. до 2036 года;

«Космическая наука» — 228,7 млрд руб. до 2030-го и 669,7 млрд руб. до 2036 года.

Еще на три федеральных проекта — «Развитие космической ядерной энергетики России», «Производственно-технологическая система» и «Кадры для космоса» — суммарно предполагают 201,7 млрд руб. до 2030-го и 499,3 млрд руб. до 2036 года.

Всего в рамках нацпроекта за десять лет планируется запустить 1118 космических аппаратов (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), связи и ретрансляции, из которых 190 КА (110 связи и ретрансляции и 80 ДЗЗ) за бюджетные средства и 928 (732 связи и 196 ДЗЗ) за внебюджетное финансирование, указано в справочных материалах к презентации (есть у “Ъ”).

Из них — 365 КА «Рассвет» (реализует «Бюро 1440», входит в «ИКС Холдинг»), 102 малых КА системы передачи данных и управления БАС, 4 КА «Экспресс-РВ», а также 9 аппаратов «Смотр» («Газпром Космические системы») и другие спутники широкополосного доступа (ШПД).

На низкоорбитальную группировку «Рассвет» и покрытие всей территории РФ спутниковым ШПД в 2026–2036 годах предусмотрено 514,7 млрд руб., из них 207,7 млрд планируется направить из бюджета. Ранее “Ъ” писал, что в рамках другого нацпроекта — «Экономика данных» — на спутники «Бюро 1440» требуется 106,6 млрд руб. из федерального бюджета и 329 млрд собственных средств компании (см. “Ъ” от 18 октября 2024 года).

Кроме того, «Роскосмос» планирует увеличить долю частных инвестиций в отрасль с 5% в 2024-м до 20% к 2030-му и 35% к 2036 году, указано в справке. Дополнительно предполагается увеличить долю коммерческих компаний в общем объеме контрактов и закупок с 0% до 10% к 2030 году и 20% к 2036 году. Также для увеличения объема частных инвестиций планируются «мероприятия по передаче в доверительное управление частным инвесторам» доли владения в предприятиях космической отрасли для прямых инвестиций в отраслевые проекты, указано в справочных материалах. Планируется и увеличить загрузку стендово-испытательной базы «Роскосмоса» коммерческими компаниями с 5% сейчас до 13% к 2030 году и 25% к 2036 году. Количество иностранных заказчиков отечественных данных ДЗЗ должно вырасти с трех сейчас до четырех в 2030 году и десяти в 2036-м.

В презентации нацпроекта указано, что сейчас Россия занимает 6,5% мирового рынка пусковых услуг, но к 2030 году доля должна вырасти до 14% и до 28% к 2036 году.

Такого результата «Роскосмос» намерен достичь за счет снижения стоимости выведения на орбиту одного килограмма полезного груза с 500 тыс. руб., в прошлом году до 350 тыс. руб. к 2030 году и до 200 тыс. руб. к 2036 году. Также планируется и увеличение количества пусков в год с 46 в 2025-м до 66 к 2030-му и 113 к 2036 году. Результатов планируется достичь в том числе с помощью создания ракетного комплекса «Амур СПГ» с ракетой-носителем среднего класса на СПГ (сжиженный природный газ) с многоразовой первой ступенью, а также реконструкцией и строительством наземной инфраструктуры на космодромах Восточный и Плесецк.

В аппарате первого зампреда правительства Дениса Мантурова переадресовали вопросы “Ъ” в «Роскосмос». В госкорпорации не ответили “Ъ”. Так же поступили в «Газпром космические системы» и «Бюро 1440».

«Главными инвесторами в условиях цифровой экономики в космос могут стать цифровые экосистемы и платформы, которые будут выступать квалифицированными заказчиками для космических систем связи и ДЗЗ»,— объясняет советник гендиректора ГК «Геоскан» Андрей Ионин. В настоящее время наблюдается значительный интерес со стороны частных компаний в закупках данных из космоса, подтверждает гендиректор ГК «Спутникс» Николай Пожидаев, добавляя, что тем не менее «рынок данных ДЗЗ находится на стадии формирования». Господин Ионин подчеркивает, что российский рынок все еще ограничен невысоким спросом на космические услуги, который могут увеличить проекты в Арктике и Сибири, а также, например, возможность сделать данные ДЗЗ юридически значимыми, «чтобы их могли полноценно использовать компании и развивать уже как цифровой актив».

Алексей Жабин