Том Круз получит «Оскар» за вклад в кинематограф

Академия кинематографических искусств и наук, которая занимается отбором номинантов на премию «Оскар», решила вручить актеру Тому Крузу награду Governors Awards. Почетной статуэткой награждаются люди, которые внесли исключительный вклад в развитие киноискусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

«Один из самых узнаваемых и кассовых актеров всех времен, Круз является ярым сторонником кинотеатрального опыта и помог индустрии пережить сложный период во время пандемии COVID-19»,— сообщила президент академии Джанет Янг.

Вместе с ним статуэтки «Оскар» получат хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас. Актриса Долли Партон будет награждена гуманитарной премией имени Джина Хершолта за многолетнюю благотворительную деятельность в сфере грамотности и образования, сообщили в академии.