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Коммерсантъ FM
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«Зенит» остался без тренера

Хави Паскуаль ушел из петербургского баскетбольного клуба

Известный тренер Хави Паскуаль покинул баскетбольный клуб «Зенит». По официальной версии, описанной на официальном сайте клуба, уход специалиста связан с банальным истечением действия контракта. Но, скорее всего, отставка Паскуаля продиктована неудовлетворительными результатами команды. Ведь за пять сезонов, проведенных у руля «Зенита», Паскуаль выиграл лишь один чемпионат Единой лиги ВТБ. Самая свежая осечка командой испанца была допущена в финальной серии минувшего первенства. В ней «Зенит» уступил ЦСКА со счетом 2:4.

Бывший главный тренер баскетбольного «Зенита» Хавьер Паскуаль

Бывший главный тренер баскетбольного «Зенита» Хавьер Паскуаль

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Бывший главный тренер баскетбольного «Зенита» Хавьер Паскуаль

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Во вторник баскетбольный клуб «Зенит» сообщил о том, что расстался с главным тренером команды Хави Паскуалем. Об этом говорится на официальном сайте петербуржцев: «Спасибо за трофеи, рекорды и историю. Спасибо за все!» В сообщении клуба указывается также, что за пять с лишним лет, что Паскуаль руководил командой, специалист «провел 308 матчей во главе команды, одержав в них 215 побед». В «Зените» также сообщили, что Хави Паскуаль «с большим отрывом является рекордсменом клуба по количеству игр на посту главного тренера».

Спорить с вышеуказанным трудно, учитывая, что именно с Паскуалем «Зенит» завоевал главные трофеи в своей истории: стал чемпионом Единой лиги ВТБ (2022), выиграл чемпионат и Кубок России, дважды побеждал в Суперкубке Единой лиги, а также четыре раза выигрывал Кубок Кондрашина и Белова. В свой первый полноценный сезон испанский специалист вывел петербуржцев в четвертьфинал Евролиги, остановившись в шаге от «Финала четырех».

Лучшим годом из проведенных в России для Хави Паскуаля был, без сомнений, 2022-й.

Так совпало, что после начала событий на Украине многие российские клубы в одночасье лишились своих топовых баскетболистов. В частности, вечный гегемон российского баскетбола ЦСКА был вынужден практически на ходу перекраивать состав. Потери понес и «Зенит» (как и все клубы лиги), но они оказались несколько менее чувствительными, чем армейские. В итоге московский и питерский гранды сошлись в финале, который в блестящем стиле выиграл «Зенит», забравший победу в седьмом матче серии.

После столь яркого выступления (это был первый с 2011 года случай, когда ЦСКА не стал чемпионом) от Хави Паскуаля, разумеется, ждали повторения успеха. Но уже по итогам чемпионата 2022/23 титул «Зенитом» был утрачен: он перешел к казанскому УНИКСу. В сезоне 2023/24 «Зенит» опять не выстрелил, сойдя с дистанции в полуфинале.

Несмотря на эти осечки, руководство «Зенита» оставалось верным договоренноcтям с Хави Паскуалем. Он получал топовых игроков и сам при этом получал как топ-менеджер.

Как утверждает портал Eurohoops, Паскуаль был одним из наиболее высокооплачиваемых баскетбольных тренеров Европы с зарплатой не менее €1,5 млн в год. Однако минувший чемпионат заметно подкосил репутацию Паскуаля в России. В его распоряжении был полный набор игроков, с которыми можно завоевать титул (Дуэйн Бэйкон, Трент Фрейзер, Алексей Швед, Винс Хантер, Георгий Жбанов и прочие). Но в финальной серии минувшего чемпионата, в которой петербуржцы опять встречались с ЦСКА, «Зенит» предстал на удивление некомандной командой. Все свелось к тому, что ЦСКА тщательной опекой выключил основных игроков соперника. Ответа на такой вариант у Паскуаля не нашлось. В такой ситуации руководству клуба оставалось только сменить наставника команды.

Александр Петров

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