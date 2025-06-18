В мае жилье осталось в минусе

В январе—мае, как следует из оперативных данных Росстата, объем ввода жилья в эксплуатацию в РФ составил 44,6 млн кв. м, на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно в мае было сдано 5,9 млн кв. м (минус 17% в годовом выражении). Снижение объемов ввода наблюдается второй месяц подряд, но в апреле оно было меньшим — 7,4%.

Майская отрицательная динамика вызвана замедлением темпов сдачи объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Этот сегмент был в плюсе на протяжении большей части 2024 года, а также в феврале—марте 2025 года, обеспечивая рост ввода жилья в целом. Снижение ввода ИЖС наблюдается уже второй месяц — в апреле было сдано в эксплуатацию 4,4 млн кв. м, на 10,3% меньше, чем годом ранее. В мае же введено почти 4 млн кв. м — минус 26,6%. В целом же за январь—май ввод ИЖС составил 33 млн кв. м — это на 7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Сектор многоквартирных домов (МКД), который в январе—апреле демонстрировал отрицательную динамику, в мае, напротив, вышел в плюс. В эксплуатацию сдано 1,9 млн кв. м, что на 13% больше, чем годом ранее. Всего за пять месяцев этого года введено 11,6 млн кв. м многоквартирного жилья, что на 10% отстает от показателей аналогичного периода 2024 года.

По итогам всего 2025 года ввод жилья ожидается на уровне свыше 100 млн кв. м, прежде всего за счет ИЖС и задела в секторе МКД за 2022–2023 годы, когда спрос на жилье был высоким. Беспокойство на рынке вызывает перспектива ввода МКД в 2027–2028 годах на фоне снижения темпов запуска новых проектов и рисков затоваривания на рынке новостроек во многих регионах (см. “Ъ” от 17 июня). По данным «Дом.РФ», за январь—май запущено 15 млн кв. м новых проектов, на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года. Пока, по оценкам аналитиков, уровень продаж недостаточен для того, чтобы стимулировать застройщиков наращивать предложение.

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева полагает, что снижение ввода ИЖС в течение двух последних месяцев пока ни о чем не говорит, для выводов требуется более длительная отрицательная динамика. При этом, добавляет она, Росстат ведет статистику объемов ИЖС, построенного населением, при увеличении ввода индивидуальных домов застройщиками такие объемы растворятся в общей статистике ввода любого жилья, в том числе МКД. В целом же ввод ИЖС, считает эксперт, будет расти — многие граждане сегодня демонстрируют выбор такой формы проживания.

Евгения Крючкова