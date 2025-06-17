В третий раз не состоялись торги на ремонт воронежской духовной семинарии

Никто не заявился на участие в уже в третий раз объявленном министерством строительства Воронежской области электронном аукционе по выбору подрядчика для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Здание Духовной семинарии» на проспекте Революции, 29 в облцентре. В связи с этим торги признали несостоявшимися. Новый тендер пока не объявлен. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена составляла 59,1 млн руб. По условиям закупки, победителю аукциона нужно было до 1 марта 2026 года выполнить работы, включающие восстановление архитектурных и конструктивных элементов здания. Также требовалось обновить актовый зал и фрагменты фасада, инженерные системы — отопление, вентиляцию, кондиционирование, теплоснабжение и электроснабжение, сети связи, пожарную и охранную сигнализации.

Первый аукцион, объявленный в феврале, был признан несостоявшимся из-за отсутствия подходящих предложений. На второй аукцион не было подано ни одной заявки.

Здание, построенное в 1822 году, сейчас используется для местного техникума строительных технологий.

Юрий Голубь