«Билайн» предупредил о возможных сбоях интернета в Краснодаре
Оператор «Билайн» уведомил абонентов в Краснодаре о возможных временных перебоях в работе интернета по «соображениям безопасности». Сообщения пришли на телефоны жителей города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Оператор отмечает, что доступ в сеть может временно отсутствовать по не зависящим от компании причинам. В качестве компенсации абонентам предложили 100 бесплатных SMS для поддержания связи.
Ранее, 12 июня, жители города уже сталкивались с проблемами в работе мобильного интернета. Краснодарцы сообщали о сбоях в сервисах такси и мессенджерах, а также о полном отсутствии доступа в сеть.