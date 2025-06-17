«Билайн» предупредил о возможных сбоях интернета в Краснодаре

Оператор «Билайн» уведомил абонентов в Краснодаре о возможных временных перебоях в работе интернета по «соображениям безопасности». Сообщения пришли на телефоны жителей города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оператор отмечает, что доступ в сеть может временно отсутствовать по не зависящим от компании причинам. В качестве компенсации абонентам предложили 100 бесплатных SMS для поддержания связи.

Ранее, 12 июня, жители города уже сталкивались с проблемами в работе мобильного интернета. Краснодарцы сообщали о сбоях в сервисах такси и мессенджерах, а также о полном отсутствии доступа в сеть.

Алина Зорина