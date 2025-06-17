«Матрешки» в законе

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях поправки к Гражданскому кодексу об отмене запрета на создание компаний-«матрешек» уже с августа 2025 года. Бизнес давно добивался легализации «матрешек», но в правительстве послабления не поддерживали — из-за рисков налоговой оптимизации при непрозрачной структуре собственников. Отмена запрета стала возможна из-за санкций — «матрешки» помогают обходить ограничения. Также по мере цифровизации госконтроля риски уклонения от налогов стали несущественны, уверены юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госдума во втором чтении поддержала поправки к Гражданскому кодексу о снятии запрета на создание «матрешек» — когда одно юрлицо владеет 100% долей другого, которое владеет 100% третьего и так далее. Предполагается, что закон вступит в силу 1 августа 2025 года.

Создавать фирмы-«матрешки» запретили в 1995 году, опасаясь, что бизнес будет уклоняться от уплаты налогов и субсидиарной ответственности за счет ее делегирования внутри «матрешки»: было невозможно установить центр прибыли в цепочке, когда компания А владеет компанией Б, компания Б — компанией С, а последняя — компанией А.

Крупный бизнес настаивал на отмене запрета, но легализация «матрешек» стала возможна только из-за санкций: структурирование бизнеса и запутанные схемы помогают адаптироваться к ограничениям (см. “Ъ” от 14 июля 2023 года).

Было несколько подходов к отмене запрета. Минюст в 2023 году подготовил поправки к законам об АО и ООО, предусмотрев солидарную субсидиарную ответственность холдинга по обязательствам «стопроцентных» дочек в «матрешке», чтобы снять риски налоговой оптимизации. Однако бизнес такой вариант не устраивал. Юристы при этом отмечали, что ограничения избыточны и легко обходятся при добавлении в состав учредителей миноритариев с долей в 0,1%. В результате ограничения были сняты, но законопроект еще не прошел второе чтение Госдумы.

Принятый сегодня законопроект изначально предусматривал лишь запрет банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет. Ко второму чтению в нем появились поправки о «матрешках» — по инициативе главы комитета Госдумы по госстроительству Сергея Гаврилова. Внесение значимых правок в другие законопроекты ко второму чтению стало практиковаться с COVID-19, но стало чаще применяться после 2022 года, чтобы оперативно провести спорные либо застрявшие инициативы.

Несмотря на отказ от ограничений, бизнес по-прежнему не сможет создавать структуры, в которых лицо одновременно будет осуществлять функции единоличного исполнительного органа как в материнской, так и в дочерней компании, указывает партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Роман Прудентов.

В целом юристы считают последовательным снятие ограничений на «матрешки».

По словам юриста фирмы «Косенков и Суворов» Василия Глащенко, нет необходимости в специальном регулировании ответственности для «матрешек»: действующие положения ст. 6 закона об ООО и ст. 6 закона об АО об ответственности по обязательствам дочерних и зависимых обществах, а также общие нормы ГК об ответственности контролирующих лиц покрывают риски злоупотреблений в конструкциях «матрешек».

Рисков налоговой оптимизации юристы также не видят. «За последние десять лет ФНС сформировала такие мощные ресурсы и методы контроля, что любые налоговые злоупотребления в цепочке 100% владения будут легко выявлены. Даже если мы говорим про участие иностранного элемента»,— добавляет Василий Глащенко. По словам Романа Прудентова, ЕГРЮЛ по общему правилу предоставляет полную информацию о компании в форме ООО, так что часто несложно выстроить цепочку владения на основе публичных данных.

Конструкции «матрешек» могут убыть удобны для запуска новых проектов или продуктов внутри холдинговых корпораций, которые требуют создания SPV-компаний. По словам Василия Глащенко, это актуально для ИТ и электронной коммерции. Например, холдинговое АО является единственным участником основного ООО группы, которое ведет операционный бизнес. Под запуск отдельного продукта это ООО создает на 100% дочернее ООО (SPV), куда в качестве вклада вносит имущество и ресурсы для проекта. Плюс на эту SPV замыкается финансирование от внешних инвесторов. Модель помогает снизить риски нового проекта от основного бизнеса, а если проект окажется удачным, его легко продать через отчуждение долей на SPV.

Диана Галиева