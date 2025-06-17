Не салона хлебавши

Пермский автохолдинг «Экскурс» выставил на продажу здание салона китайского бренда FAW по ул. Уральской, 76в. Согласно сайту «Авито», помещение площадью 1,4 тыс. кв. м можно приобрести за 130 млн руб. или взять в аренду. По словам руководителя «Экскурса» Романа Кибасова, причина продажи актива — отсутствие экономической целесообразности в его содержании. Он сообщил, что автомобили FAW уже переехали в другой салон, по ш. Космонавтов, 361. Весной на продажу был выставлен старейший дилерский центр «Сатурн-Р». По словам экспертов, оптимизация автосалонов позволяет стабилизировать финансовые потоки дилеров в условиях падения рынка. Среди потенциальных покупателей салона могут оказаться продуктовые ритейлеры и строительные компании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Автомобильный холдинг «Экскурс» выставил на продажу здание автосалона по ул. Уральской, 76в (Мотовилихинский район Перми). Согласно объявлению на сайте «Авито», салон общей площадью 1,4 тыс. кв. м расположен на земельном участке площадью более 2,7 тыс. кв. м, находящемся в собственности. Помещения имеют офисную отделку, оборудованы газовым отоплением, своей котельной, охранной и пожарной сигнализацией, системами видеонаблюдения и кондиционирования. Высота потолков — 5,7 м. Здание разделено на зоны химчистки и полировки, мойки и склада для запчастей. Для персонала предусмотрен отдельный бокс с комнатой приема пищи. Объект оценен в 130 млн руб. (87 тыс. за 1 кв. м). Также владелец предлагает эти помещения в аренду за 410 тыс. руб. в месяц. «Хорошо подходит для станции технического обслуживания и производства»,— указано в объявлении.

ГК «Экскурс» (ООО «Экскурс-Авто» и ООО «Элит Мобайл») основана в 1998 году, первый автосалон был открыт на ул. Козьмы Минина. Ранее группа продавала автомобильные бренды Volkswagen, Skoda и Chevrolet, однако после ухода этих концернов из России в 2022 году стала получать дилерства китайских авто. На сайте «Экскурса» отмечается, что сейчас компания продает машины из Поднебесной Chery, Omoda, MA, FAW, Jetta.

Управляющий директор автохолдинга «Экскурс» Роман Кибасов сообщил «Ъ-Прикамье», что выставленный на продажу автоцентр покупался «под определенные цели и задачи». «В нынешних условиях рынка они оказались нереальны. Экономической целесообразности содержать это помещение больше нет»,— пояснил господин Кибасов. Он добавил также, что авто китайского бренда FAW, ранее представленные на ул. Уральской, уже перевезены в другой салон компании, по ш. Космонавтов, 361.

Отметим, пермский рынок автомобилей переживает стремительное снижение продаж с осени 2024 года. В апреле 2025-го продажи новых авто в регионе сократились на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют данные профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков VERRA. По данным «РБК Пермь», снижение продаж автомобилей в мае составило 25–30% в годовом выражении. Падение показали большинство брендов, включая отечественную Lada и китайские Haval и Chery. Причиной стала, в том числе, высокая ключевая ставка ЦБ РФ, влияющая на процентные ставки кредитования.

В марте этого года еще один крупный автохолдинг, «Сатурн-Р», выставил на продажу здание салона по ул. Подлесной, 47а. Трехэтажное здание площадью 7 тыс. кв. м является старейшим дилерским центром компании. Ранее здесь велись продажи Renault, затем «Москвича». Стоимость объекта на «Авито» указана 450 млн руб. (64 тыс. руб. за 1 кв. м).

Директор по развитию «Сатурн-Р Авто» Сергей Репин отметил, что его холдинг идет по пути оптимизации использования автосалонов. «Например, мы перевезли в автосалон на ш. Космонавтов „Москвич“ сервис и продажу мотоциклов из автосалона на ул. Подлесной. Когда-то помещений было мало, пришлось построить дополнительный салон»,— рассказал дилер. По его мнению, не все зарубежные бренды смогли занять нишу на авторынке страны. Вести продажи в отдельных автосалонах могут позволить себе дилеры только пяти крупнейших брендов. Господин Репин добавил также, что здание автосалона содержать достаточно дорого. Если раньше его можно было окупать объемом продаж или наценкой, то сейчас «эта игра ведется в минус». Поэтому желание дилеров размещать в одном салоне много брендов является, по мнению эксперта, «оправданной историей».

Собственник консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин отмечает, что оптимизация автосалонов является общероссийской тенденцией. Такой подход позволяет дилерам не только стабилизировать финансовые потоки компании, но и перенаправить средства на другие сферы бизнеса. По словам эксперта, тенденция только набирает обороты и будет продолжаться, вероятно, до конца года. Господин Деткин добавил также, что здания автосалонов редко подходят для производственных нужд. «Такие помещения зачастую покупаются ритейлерами, например „Пятерочкой“ или „Монеткой“, а также мебельными и строительными магазинами»,— пояснил эксперт.

Анастасия Леонтьева