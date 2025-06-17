«Росатом» заявил о взаимодействии с правоохранителями по делу сотрудников «С-Плюс»

В «Росатоме» прокомментировали ситуацию с расследованием попытки хищения бюджетных средств, выделенных в Северной Осетии на создание единой региональной электросетевой компании по соглашению с компанией ООО «С-Плюс». ООО «С-Плюс» — дочернее предприятие АО «Концерн "Росэнергоатом"» (электроэнергетический дивизион «Росатома»).

«Концерн проинформирован о возбуждении уголовных дел в отношении нескольких бывших и нынешних сотрудников "С-Плюс", подозреваемых в экономических преступлениях,— сообщили “Ъ” в "Росатоме".— На нашем предприятии любые злоупотребления полномочиями недопустимы. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами и оказываем все необходимое содействие следствию».

Подробнее — в материале «Ъ» «Энергорастратные технологии».

Александр Александров, Татьяна Дятел