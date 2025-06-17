Энергорастратные технологии

Как стало известно “Ъ”, ФСБ предотвратила многомиллионное хищение бюджетных средств, выделенных в Северной Осетии на создание единой региональной электросетевой компании по соглашению с компанией ООО «С-плюс». В рамках проекта предусматривалось внедрение автоматической системы учета электроэнергии. Однако, полагают в спецслужбе, руководители ООО завысили ее стоимость более чем в два раза, с 236 млн до 500 млн руб., похитив часть средств. Задержаны четверо фигурантов дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, расследование началось после проверки службой экономической безопасности (СЭБ) ФСБ выполнения условий соглашения, заключенного весной 2022 года между председателем правительства Северной Осетии Борисом Джанаевым и Дмитрием Мартыновым — гендиректором столичного ООО «С-плюс», дочернего предприятия АО «Концерн Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион «Росатома»).

Компания, как указано на ее официальном сайте, «является ведущим интегратором энергоэффективных и энергосберегающих технологий» и «реализует стратегические задачи по созданию новых продуктов для российского и международного рынка энергетики».

В данном случае речь шла об инфраструктурных проектах, в частности в области электросетевого комплекса. Северная Осетия—Алания входит в ряд «проблемных» регионов Северного Кавказа как по изношенности сетей, так и по собираемости платежей. Соглашение подразумевало создание единой региональной электросетевой компании на базе МУП «Моздокские электросети», которое позже получило название ГУП «Аланияэнергосети» (АЭС). Предприятие находилось в предбанкротном состоянии, и специалисты «С-плюс» действовали фактически как антикризисные менеджеры. Главой новой структуры стал Хетаг Джанаев, ранее занимавший пост советника гендиректора и замначальника департамента снабжения, закупочных процедур и логистики «С-плюс». По версии следствия, его назначение обеспечили, пользуясь своим положением в рамках заключенного соглашения, Дмитрий Мартынов и его первый заместитель Тимур Глушко. Последний в ГУПе стал главным советником директора, а директор проектного офиса «Электрические сети» «С-плюс» Ксения Гаркушина — советником директора по развитию и реализации услуг.

Среди прочего ГУП АЭС должно было получить автоматическую систему учета электроэнергии (АСУЭ) с удаленным сбором данных. По некоторым данным, в тендере на поставку системы в аренду участвовали подконтрольные Дмитрию Мартынову и Тимуру Глушко компании, начальная цена контракта составила около 536 млн руб., а заключен он был за 500 млн с опять же подконтрольной им фирмой «Нанополимер». При этом Ксения Гаркушина якобы обеспечила заключение ряда договоров с поставщиками и субподрядчиками: по предпроектному обследованию электросетей; созданию, монтажу и пусконаладке АСУЭ; поставке приборов учета электроэнергии и так далее.

Как считают в спецслужбе, опираясь на экспертную оценку, сумма контракта была заведомо завышена: ее реальная стоимость составляла около 236 млн руб., а разницу почти в 264 млн руб. сообщники намеревались поделить между собой. Осенью 2023 года в адрес «Нанополимера», который успел переименоваться в ООО «Межрегиональная сетевая компания», был направлен первый платеж на 20,5 млн руб. По оценке контрразведчиков, из них 10,8 млн, или более 52%, приходится на необоснованно завышенную стоимость. Львиную долю прибыли от аферы более чем в 253 млн руб. сообщники не смогли получить, как утверждают источники “Ъ” в силовых структурах, «по независящим от них обстоятельствам» — в частности, из-за «нестабильного финансового положения» ГУП АЭС, а также «в результате своевременного оперативного вмешательства сотрудников СЭБ ФСБ».

В понедельник, 16 июня, следователи управления ФСБ по Северной Осетии возбудили сразу два уголовных дела — по факту растраты или хищения вверенных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и неправомерного оборота платежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Их фигурантами стали предполагаемые организаторы махинации Дмитрий Мартынов и Тимур Глушко, Ксения Гаркушина, успевшая к этому времени стать гендиректором «С-плюс», и Хетаг Джанаев.

По данным “Ъ”, все они были задержаны на 48 часов в рамках ст. 91 УПК по подозрению в совершении преступления. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайствами об аресте всех подозреваемых.

В «Росатоме» воздержались от комментариев.

«Соглашение о модернизации системы энергоснабжения с компанией "С-плюс" в свое время было подписано,— подтвердили «Ъ» в правительстве Северной Осетии.— В рамках проекта за счет средств компании "С-плюс" предусматривалось внедрение автоматической системы учета электроэнергии. Компания приступила к выполнению договоренностей, однако регион не согласился с объемом выполненных работ — они не были завершены. Свою позицию по этому поводу республика отстаивает в суде. Что касается конкретной ситуации, то тут, конечно, должно разбираться следствие, которому республика окажет всестороннее содействие».

Сергей Сергеев, Татьяна Дятел; Александра Ларинцева, Пятигорск