Кадры обновляют резюме

В начале 2025 года количество резюме в Черноземье выросло (+27% в среднем), в то время как число вакансий, наоборот, сократилось (–11%). Во всех областях зафиксировано уменьшение числа предложений от работодателей. Наибольшее снижение наблюдается в Орловской (–22%), Воронежской (–16%), Белгородской и Липецкой (по –14%) областях, обращают внимание аналитики Headhunter (hh.ru). В то же время во всех шести регионах фиксировалось уменьшение уровня зарегистрированной безработицы за 2024 год. Рост числа резюме сигнализирует не о том, что соискатели не обеспечены работой, а лишь о поиске ими более выгодного предложения, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

По оценкам hh.ru, в феврале 2025-го ежемесячные показатели числа размещенных вакансий были ниже аналогичных в феврале 2024-го. Так, в Орловской области запрос со стороны работодателей уменьшился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (среднемесячное количество вакансий — 3,4 тыс.). В Воронежской, Белгородской и Липецкой областях тоже зафиксировано снижение — на 16% (18 тыс.), 14% (8,7 тыс.) и 14% (7,3 тыс.) соответственно. В Курской и Тамбовской областях ежемесячные показатели ниже на 8% (5,6 тыс.) и 6% (4,7 тыс.).

В то же время наблюдается бум активности соискателей. Особенно динамичный рост числа размещенных на hh.ru резюме зафиксирован в Орловской области, где в феврале 2025 года их количество увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Выросли показатели в Тамбовской области (+42%), а также Воронежской (+37%), Липецкой (+35%), Курской (+31%) и Белгородской (+22%) областях.

При этом индекс hh (отношение количества активных резюме к количеству активных вакансий) остается ниже нормы (5) почти во всем Черноземье: в Воронежской области — 4,8, в Липецкой — 4,2, в Курской — 4,1, в Белгородской — 4,0, в Тамбовской — 3,9. Орловская область смогла достичь федерального показателя — 5.

По данным «РИА-Аналитики», в четвертом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го в шести регионах Черноземья фиксировалось снижение официальной безработицы. В Белгородской и Тамбовской областях уровень безработицы составил 2,5 и 1,9%, снизившись на 0,9 пп. к аналогичному периоду прошлого года. В Воронежской области показатель уменьшился на 0,7 пп. и составил 2,2%, в Курской — 1,7% (–0,4 пп.), в Липецкой — 2,1% (–0,6 пп.), в Орловской — 2,4% (–1,1 пп.).

«Количество вакансий под конец года снизилось естественным образом, потому что в это время бизнес традиционно приостанавливает активный подбор, а в январе не всегда успевает раскачаться. Кроме того, некоторые компании перестали набирать сотрудников из-за повышения ключевой ставки и подорожания заемных средств. Во многих компаниях и отраслях, исчерпавших свой финансовый ресурс, рост зарплат замедлится в 2025 году и сравняется с инфляционными темпами»,— считают аналитики hh.ru.

«Несмотря на рост числа вакансий, в той же Воронежской области не хватает продавцов, товароведов, поваров, пекарей, токарей, дворников, автомехаников, сварщиков. Наблюдаются и серьезные проблемы с комплектованием штата в сфере медицины. Это наша реальность на будущие годы. Рынок труда при отсутствии новых внешних и внутренних знаковых событий останется сложным и дефицитным»,— отметила директор hh.ru ЦФО Марина Качанова.

Рост числа резюме сигнализирует не о том, что соискатели не обеспечены работой, а лишь о том, что они находятся в поиске более выгодного предложения, считает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев. «Я бы отметил набирающий популярность тренд среди поколения Z на частую смену места работы. Он даже получил особое название — джоб-хоппинг. Судя по недавнему опросу, проведенному по заказу Forbs, 65% людей в возрасте 18–27 лет меняют работодателя не реже чем раз в год, еще 21% — раз в два–три года. Так что ничего удивительного, что они находятся в постоянном поиске места с более высокой зарплатой»,— добавил эксперт. Другой выделенный им тренд, повлиявший на приток вакансий,— поиск подработки или более комфортных условий труда в виде частичной занятости.

«Увеличение выплат — еще один из трендов последних месяцев,— отметила гендиректор сервиса по поиску работы и сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.— В условиях дефицита кадров работодатели пытаются привлечь соискателей высокими зарплатами. Так, за последние полгода денежное вознаграждение в Курской области в среднем увеличилось на 9,8% и достигло 99 948 руб.». Также, по наблюдениям эксперта, работодатели стали активнее развивать корпоративную культуру. Компании не могут поднимать оплату труда постоянно, поэтому предлагают систему бонусов — корпоративные скидки, расширенную страховку, компенсацию проезда, бесплатное питание. «Например, водителю на топливозаправщик в Курске обещают не только выплаты от 50 до 100 тыс. руб., но и обучение за счет компании, бесплатный медосмотр, компенсацию проезда до работы»,— добавила госпожа Агаева. По состоянию на январь в Курской области на одно активное резюме приходилось 23 вакансии. По словам эксперта, ситуация ощущается остро в сферах рабочего персонала, транспорта и логистики и производства — суммарно они стали источником 63,4% вакансий от общего числа.

«Иногда бывает так, что люди с высшим образованием получают на 40% меньше, чем сотрудники со средним и базовым образованием, и устраиваются на работу туда, где больше платят. К примеру, врач зарабатывает около 60 тыс. руб., курьер — 100 тыс. руб. Вследствие этого сотрудники сервисов по поиску и найму сотрудников могут наблюдать переток специалистов»,— отметил эксперт по финансовой логистике и трансграничным расчетам Александр Вайс.

Дефицит каких кадров растет в Черноземье на фоне низкой безработицы https://www.kommersant.ru/doc/6394984

Где фиксировали снижение уровня безработицы в 2024 году

https://www.kommersant.ru/doc/6880355

Анна Швечикова