Оборот рынка готовой еды может вырасти почти на треть

По итогам второго квартала 2025 года денежный оборот рынка готовой кулинарии может вырасти на 34,1% год к году, а штучные продажи — на 20,1% год к году, следует из совместного исследования Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) и аналитической компании NTech.

Несмотря на общее замедление темпов роста розничного рынка, сегмент готовой еды продолжит расти, считают аналитики. Это связано с тем, что россияне тратят все меньше времени на приготовление еды, предпочитая уже готовые варианты, а также с популярностью такой продукции у молодежи.

«Тренд по росту спроса на готовую еду наблюдается уже не первый год, именно поэтому все крупные игроки продуктовой розницы вкладываются в развитие этой инфраструктуры и регулярно оценивают адекватность производственных мощностей объему спроса»,— отмечает президент сети магазинов «Азбука вкуса» Денис Сологуб.

Но при дальнейшем бурном росте сегмента спрос начнет превышать предложение, считают эксперты. А это скажется на качестве и цене продукции.

Подробности — в материале «Ъ» «Потребители хотят все готовое».

Алина Мигачева