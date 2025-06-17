Потребители хотят все готовое

Несмотря на общее замедление в России темпов роста продуктового ритейла, сегмент готовой еды продолжает активно расти. За апрель—июнь оборот этого сегмента рынка может увеличиться почти на треть. Потребители не хотят тратить время на бытовые дела, предпочитая покупать готовую еду. Но спрос начинает превышать предложение, в результате производители такой продукции не могут обеспечить необходимые для ритейлеров объемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По итогам апреля—июня оборот российского рынка готовой еды может вырасти почти на треть (34,1%) год к году, а штучные продажи — на 20,1% год к году, следует из имеющегося у “Ъ” совместного исследования Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) и аналитической компании NTech. Для сравнения: в январе—марте в денежном выражении сегмент вырос на 23,1% год к году.

Этот тренд отличается от того, что происходит в целом на рынке продуктового ритейла, где темпы роста замедляются. Как сообщал “Ъ” 16 июня со ссылкой на подсчеты Infoline, совокупная выручка десяти крупнейших FMCG-сетей в первом квартале сократилась на 6,8 процентного пункта за год, до 16,8%, составив 2,91 трлн руб.

Популярность готовой еды связана с ускорением темпов городской жизни — российские потребители предпочитают не тратить время на приготовление полноценного блюда, считает президент АППГЕ Сергей Беляков.

На популярность готовой еды повлияла миграция молодежи в крупные города от родителей на самостоятельное проживание, следует из самого исследования.

Такая тенденция отразилась и на доставке продуктов, отмечают в «Купере».

Как следует из проведенного компанией опроса, готовые блюда — вторые по частоте покупок среди потребителей, на них приходится 64% заказов сервиса.

Пользователи от 18 до 24 лет одинаково заказывают как продукты, так и готовую еду — по 75% на обе категории — и делают это чаще, чем другие возрастные группы, отмечают в «Купере».

Около 18% опрошенных компанией пользуются доставкой, в том числе готовой еды, каждый день.

Участники рынка также отмечают рост спроса на такую продукцию. В сети «Лента» в первом квартале продажи кулинарии выросли на 13% год к году, отметили в пресс-службе компании. Готовая еда остается одной из наиболее динамично растущих категорий. В «Магните» ее продажи увеличились более чем на 40% как в натуральном, так и денежном выражении. Упакованная готовая еда уже есть в ассортименте почти каждого второго магазина «у дома» «Магнит», а в 3,5 тыс. магазинов она представлена на отдельных витринах. В этом году компания планирует открыть до 10 тыс. корнеров с готовой едой в своих магазинах «у дома».

В сервисе «Самокат» сообщили, что в январе—марте спрос на категорию готовой еды увеличился на 18% год к году. Наибольший рост показали блюда с мясом птицы (на 37%), онигири (на 34%) и сэндвичи (на 13%). Коммерческий директор Mr. Food (выпускает продукцию под брендами Creative Kitchen и Cook Chart) Ярослав Свободин отмечает, что спрос в бюджетном сегменте снижается и потребители все чаще склоняются к формату более дорогих и премиальных готовых блюд, близких к ресторанной кухне. Больше внимания уделяется составу продукции и ее срокам годности — ритейлеры зачастую отказываются от продукции с длинным сроком (от 14 дней и более), поясняет господин Свободин.

Но производственных мощностей для дальнейшего бурного развития сегмента готовой еды может не хватать, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. По ее мнению, это отразится как на качестве продукции, так и на ее цене.

Чтобы обеспечивать необходимые объемы продукции, сами сети сейчас начали активно развивать собственные фабрики-кухни.

Но в регионах Сибири и Дальнего Востока производство готовой еды заметно отстает, отмечает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, для развития этого бизнеса в этих регионах нужны экспертиза федеральных поставщиков и единые четкие стандарты качества производства.

Алина Мигачёва