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С жиру бесятся

Почему на Кубани растет число заболеваний желудочно-кишечноготракта

Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), по информации Минздрава РФ, занимают четвертое место в стране по заболеваемости и смертности. Речь идет о гастрите, дуодените, язвенной болезни, воспалительных заболеваниях кишечника, дискинезии желчевыводящих путей и других патологиях. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края за 2023 год, отраженных в свежем докладе Краснодарстата, в позапрошлом году в регионе было зарегистрировано 25 тыс. новых случаев заболеваний органов пищеварения, что на 1 тыс. больше, чем в 2022 году, и на 3 тыс. больше, чем в 2020-м. В списке новых случаев заболевания ЖКТ на Кубани находятся на пятом месте после патологий дыхательных органов, болезней системы кровообращения, мочеполовой и костно-мышечной системы.

Вредные привычки и неправильное питание — одни из главных причин заболеваний желудочно-кишечного тракта

Вредные привычки и неправильное питание — одни из главных причин заболеваний желудочно-кишечного тракта

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Вредные привычки и неправильное питание — одни из главных причин заболеваний желудочно-кишечного тракта

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В структуре общей заболеваемости жителей Краснодарского края болезни органов пищеварения занимают четвертое место и составляют 7–8%, приводит статистические данные руководитель хирургического направления центра хирургии и кардиологии CL Doctor, хирург высшей категории, д. м. н. Мурат Дидигов. Речь, по его словам, идет о заболеваниях печени, поджелудочной железы, желчнокаменной болезни и ее осложнениях, а также язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

«За последние годы отмечается небольшое снижение числа больных с язвенной болезнью, но есть увеличение числа пациентов с желчнокаменной болезнью и ее осложнениями, требующими в большинстве случаев хирургического лечения»,— констатирует врач.

В то же время, как отмечает врач-гастроэнтеролог CL Clinic, к. м. н. Наталья Збитнева, за последние годы в Краснодарском крае отмечается рост заболеваний желудочно-кишечного тракта, а особенно — гастритов, язвенной болезни, гастроэзофагальной рефлюксной болезни и колоректальных патологий. Это, по мнению врача, связано с изменением пищевых привычек, увеличением стрессовой нагрузки и общими экологическими факторами.

По словам гастроэнтеролога-диетолога «Клиники Фомина» Екатерины Гиренко, в последние годы отмечается увеличение числа детей с гастритами, дуоденитами, функциональными расстройствами и рефлюксной болезнью. «Это связано с такими факторами, как нерациональное питание (фастфуд, избыток сладкого и недостаток клетчатки). Также отмечу ранний перевод на "взрослую" пищу, например сладости, соль и колбасные изделия. Стрессы и учебные нагрузки также влияют на моторику ЖКТ. Кроме того, важнейшим фактором является экология, особенно в промышленных районах края»,— говорит врач.

Ризван Исмаилов, общий и абдоминальный хирург клиники современной хирургии «Здрава», исходя из собственных наблюдений в рамках ежедневного приема пациентов, отмечает рост обращений жителей с проблемами ЖКТ за последний год.

«Ранее я много лет заведовал отделением общей хирургии в другом регионе, в Сибири, и мне есть с чем сравнить. Да, есть региональные особенности, которые мы учитываем. Нельзя сказать, что заболеваемость в Краснодарском крае выше, чем, например, в Сибири, но вот структура ее действительно отличается. Как я успел заметить, на Кубани умеют и любят вкусно покушать. Богатая южная кухня, к сожалению, способствует перееданию. В плюс, конечно, идет традиция употребления большого количества зелени, то есть клетчатки, однако в сочетании с жирной пищей это не всегда спасает. Неправильное питание может способствовать развитию ряда заболеваний, таких как гастрит, язва желудка, панкреатит, холецистит, синдром раздраженного кишечника и другие»,— говорит эксперт.

Стрессы, экология и неправильное питание

Заболевания ЖКТ, по словам господина Исмаилова, включают широкий спектр состояний — от функциональных расстройств до серьезных воспалительных процессов и онкологических заболеваний. Основными факторами риска он, помимо употребления жирной и острой пищи, называет недостаток клетчатки, эмоциональную нагрузку, курение и алкоголь.

По словам Натальи Збитневой, заболевания ЖКТ на Кубани встречаются среди всех групп населения и являются одними из самых распространенных по сравнению с заболеваниями других органов. Факторы риска он разделяет на две категории: неустранимые и устранимые. Неустранимые — это возраст, поскольку риск заболеваний ЖКТ увеличивается с годами, и наследственность. К устранимым факторам риска хирург относит: избыточный вес, несбалансированное питание (фастфуд, избыток жиров и сахара), злоупотребление алкоголем и курение, бесконтрольный прием пищевых добавок и витаминов, хронический стресс, низкую физическую активность, а также экологические факторы (качество воды и пищи).

В группе риска по заболеваемости ЖКТ:

  • Люди с наследственной предрасположенностью к заболеваниям ЖКТ

  • Офисные работники с сидячим образом жизни

  • Лица, злоупотребляющие самолечением / бесконтрольный прием противовоспалительных препаратов и антибиотиков

  • Пожилые люди / риск онкологии ЖКТ

Иcточник: CL Clinic

«Главные причины заболеваний ЖКТ — нарушение питания: переедание, жесткие диеты, недостаток клетчатки, а также инфицирование Helicobacter pylori (основной провокатор гастритов и язв) и гиподинамия. Также влияют плохая экология (пестициды в продуктах), бесконтрольный прием лекарств, хронические болезни (диабет, ожирение). В группе риска — люди с наследственной предрасположенностью к таким заболеваниям, офисные работники с сидячим образом жизни, лица, злоупотребляющие самолечением, и пожилые люди, у которых повышен риск возникновения онкопатологии ЖКТ»,— рассказывает врач-гастроэнтеролог CL Clinic.

Под неправильным питанием Мурат Дидигов подразумевает острые, жирные и жареные блюда, а также злоупотребление алкоголем. «Также влияет несвоевременное обращение к врачу и невыполнение медицинских рекомендаций. Иногда генетическая предрасположенность. В группу риска входят пациенты старших возрастных групп, получающие длительно различные фармпрепараты, раздражающие ЖКТ (нестероидные противовоспалительные средства, гормоны и т. д.)»,— говорит врач.

Ризван Исмаилов отмечает также недостаточную осведомленность населения о мерах предосторожности, что подчеркивает необходимость продолжения усилий по улучшению санитарно-гигиенических условий и повышению уровня медицинской грамотности населения. По его словам, в дни начала отпускного сезона прошлого года было зафиксировано значительное число случаев ротавирусной инфекции, составляющее 21% от всех острых кишечных инфекций в регионе.

Дети под угрозой

В 2022–2023 годах в Краснодарском крае, по данным Екатерины Гиренко, фиксировалось 40–60 случаев острых кишечных инфекций на 100 тыс. детей. Это, отмечает врач, выше среднероссийских показателей, и виной тому — климат и туристический поток. Также, говорит гастроэнтеролог, до 15–20% школьников имеют диагноз, ассоциированный с H. pylori.

Функциональные расстройства (СРК, дискинезии) имеют до 25–30% подростков.

«Для сокращения числа детей с заболеваниями ЖКТ в Краснодарском крае необходим комплексный подход, включающий профилактику, раннюю диагностику, лечение и просвещение»,— говорит госпожа Гиренко.

Рекомендации по профилактике заболеваемости ЖКТ:

  • Режим питания / три-пять раз в день небольшими порциями

  • Увеличение в рационе доли овощей, фруктов и кисломолочных продуктов

  • Отказ от курения и избытка алкоголя

  • Избегание стрессовых состояний / занятия йогой, спортом, соблюдение режима сна

  • Контроль над употреблением обезболивающих

  • После 40 лет — регулярная гастроскопия / один раз в два-три года

Иcточник: CL Clinic

Она констатирует, что Краснодарский край — регион с теплым климатом, а это способствует распространению кишечных инфекций (ротавирус, норовирус и бактериальные поражения). Летом и осенью, по ее словам, наблюдается сезонный подъем острых кишечных инфекций. Екатерина Гиренко также отмечает хронические патологии, такие как гастриты, язвенная болезнь, синдром раздраженного кишечника и функциональная диспепсия.

«У подростков особенно увеличивается доля функциональных расстройств (синдром раздраженного кишечника, дискинезии желчевыводящих путей), а также гастроэзофагеальных рефлюксных болезней и запоров. Свое влияние оставил и COVID-19. После пандемии отмечается рост постковидных нарушений ЖКТ у детей, таких как нарушения стула, синдром раздраженного кишечника. Если делать выводы, то динамика заболеваемости ЖКТ у детей в Краснодарском крае негативная, поскольку идет общий рост, но улучшается ранняя диагностика и лечение. Основные причины — питание, стрессы, инфекции. Требуется усиление профилактических мер, особенно в образовательных учреждениях»,— резюмирует госпожа Гиренко.

Она считает, что для снижения заболеваемости ЖКТ у детей в Краснодарском крае, помимо профилактики через питание и гигиену, нужны доступная гастроэнтерологическая помощь и господдержка (региональные программы, экология). «Если внедрить хотя бы часть мер — положительная динамика возможна уже через три-пять лет»,— говорит гастроэнтеролог.

Скрининг и ранняя диагностика

За последние десятилетия медицина в области диагностики и лечения заболеваний ЖКТ развивалась очень активно, рассказывает Наталья Збитнева. Это, по ее словам, позволило выделить новые разновидности болезней, уточнить патогенез уже многих известных гастроэнтерологических заболеваний, усовершенствовать уровень диагностики и пересмотреть многие лечебные протоколы.

«Важными этапами в развитии диагностики и лечения заболеваний ЖКТ стали неинвазивные тесты на Helicobacter pylori (дыхательные тесты), капсульная эндоскопия (осмотр кишечника без зонда), терапевтическая эндоскопия с AI (искусственный интеллект выявляет ранние опухоли), таргетная терапия при онкопатологии, малоинвазивная хирургия (лапароскопия, эндоскопические операции), развитие просветительских программ о здоровом питании и профилактике заболеваний. Кроме того, важно отметить внедрение программ по контролю качества пищевых продуктов и увеличение охвата диспансеризации на уровне государственной системы здравоохранения и в коммерческой медицине. Это комплексные программы обследований, скрининги и чекапы»,— говорит гастроэнтеролог.

В то же время, по словам Ризвана Исмаилова, на эндоскопическом и хирургическом приемах сегодня он практически не встречает прободных язв желудка, и все меньше пациентов доводят свое состояние до того момента, когда помочь можно только хирургическим путем. Регулярная диагностика состояния ЖКТ посредством гастро- и колоноскопии, по мнению господина Исмаилова, позволяет выявить заболевание на ранней его стадии, когда для лечения будет достаточно простой коррекции пищевых и социальных привычек.

«Регулярное УЗИ органов брюшной полости может выявить на ранних этапах явления панкреатита и холецистита. Даже сформированные камни в желчном пузыре можно и нужно удалять с сохранением органа. Я регулярно провожу такие органосберегающие операции. Однако, бывает, на прием приходят пациенты с запущенными формами заболевания, и мы вынуждены удалять желчный пузырь. Ранняя диагностика всегда повышает шансы на органосберегающую операцию. Помогают бариатрические операции (резекция желудка), позволяющие пациенту значительно снизить вес и привыкнуть к новым пищевым привычкам. В этой работе мне очень помогает и врач-диетолог, ведь мы считаем, что именно междисциплинарный подход к решению проблемы — залог успеха и здоровья для пациентов»,— рассказывает хирург клиники «Здрава».

Основные причины заболеваний ЖКТ:

  • Плохая экология / пестициды в продуктах

  • Бесконтрольный прием лекарств

  • Хронические болезни / диабет, ожирение

Иcточник: CL Clinic

Мурат Дидигов отмечает значительные успехи в лечении заболеваний ЖКТ при помощи широкого внедрения в практику щадящих, малоинвазивных технологий, позволяющих справиться с болезнью менее травматично и в более короткие сроки. В их числе — эндовидеохирургические и ультразвуковые технологии.

По словам Натальи Збитневой, скрининговые программы комплексных обследований весьма эффективны для раннего выявления многих заболеваний ЖКТ. Например, скрининги на колоректальный рак, включающие колоноскопию, эффективно выявляют предраковые полипы и опухоли на ранней стадии. Также, отмечает гастроэнтеролог, люди с семейным анамнезом определенных заболеваний сегодня могут пройти доступное по стоимости генетическое тестирование для оценки риска их развития и принять профилактические меры задолго до наступления необратимых последствий.

«У современных пациентов есть приличный арсенал возможностей и инструментов превентивной медицины, чтобы болеть реже и жить дольше. Главное, регулярно заниматься своим здоровьем и ежегодно проходить базовые обследования. А общие рекомендации просты: соблюдайте режим питания (три-пять раз в день и небольшие порции), увеличьте долю овощей, фруктов и кисломолочных продуктов, откажитесь от курения и избытка алкоголя, контролируйте стресс, займитесь йогой, спортом, соблюдайте режим сна, не злоупотребляйте обезболивающими. Если вам больше 40 лет — раз в два-три года проводите гастроскопию. Раннее обращение к врачу и здоровый образ жизни снижают риски развития заболеваний на 70–80%. Будьте внимательны к своему организму»,— говорит госпожа Збитнева.

По мнению Ризвана Исмаилова, необходимо прививать привычки правильного питания и бережного отношения к своему здоровью с самого детства. Культура заботы о своем здоровье, по словам врача,— основной фактор, способный повысить качество жизни.

«В нашем регионе важно использовать фильтры для очистки воды и воздуха. Покупать экологически чистые продукты питания, выращенные в благоприятных условиях. Поддерживать личную гигиену и своевременно лечить любые инфекции. Эти несложные правила позволят сохранить здоровье на долгие годы»,— резюмировал гастроэнтеролог.

Дмитрий Михеенко

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