С жиру бесятся

Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), по информации Минздрава РФ, занимают четвертое место в стране по заболеваемости и смертности. Речь идет о гастрите, дуодените, язвенной болезни, воспалительных заболеваниях кишечника, дискинезии желчевыводящих путей и других патологиях. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края за 2023 год, отраженных в свежем докладе Краснодарстата, в позапрошлом году в регионе было зарегистрировано 25 тыс. новых случаев заболеваний органов пищеварения, что на 1 тыс. больше, чем в 2022 году, и на 3 тыс. больше, чем в 2020-м. В списке новых случаев заболевания ЖКТ на Кубани находятся на пятом месте после патологий дыхательных органов, болезней системы кровообращения, мочеполовой и костно-мышечной системы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вредные привычки и неправильное питание — одни из главных причин заболеваний желудочно-кишечного тракта

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Вредные привычки и неправильное питание — одни из главных причин заболеваний желудочно-кишечного тракта

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В структуре общей заболеваемости жителей Краснодарского края болезни органов пищеварения занимают четвертое место и составляют 7–8%, приводит статистические данные руководитель хирургического направления центра хирургии и кардиологии CL Doctor, хирург высшей категории, д. м. н. Мурат Дидигов. Речь, по его словам, идет о заболеваниях печени, поджелудочной железы, желчнокаменной болезни и ее осложнениях, а также язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

«За последние годы отмечается небольшое снижение числа больных с язвенной болезнью, но есть увеличение числа пациентов с желчнокаменной болезнью и ее осложнениями, требующими в большинстве случаев хирургического лечения»,— констатирует врач.

В то же время, как отмечает врач-гастроэнтеролог CL Clinic, к. м. н. Наталья Збитнева, за последние годы в Краснодарском крае отмечается рост заболеваний желудочно-кишечного тракта, а особенно — гастритов, язвенной болезни, гастроэзофагальной рефлюксной болезни и колоректальных патологий. Это, по мнению врача, связано с изменением пищевых привычек, увеличением стрессовой нагрузки и общими экологическими факторами.

По словам гастроэнтеролога-диетолога «Клиники Фомина» Екатерины Гиренко, в последние годы отмечается увеличение числа детей с гастритами, дуоденитами, функциональными расстройствами и рефлюксной болезнью. «Это связано с такими факторами, как нерациональное питание (фастфуд, избыток сладкого и недостаток клетчатки). Также отмечу ранний перевод на "взрослую" пищу, например сладости, соль и колбасные изделия. Стрессы и учебные нагрузки также влияют на моторику ЖКТ. Кроме того, важнейшим фактором является экология, особенно в промышленных районах края»,— говорит врач.

Ризван Исмаилов, общий и абдоминальный хирург клиники современной хирургии «Здрава», исходя из собственных наблюдений в рамках ежедневного приема пациентов, отмечает рост обращений жителей с проблемами ЖКТ за последний год.

«Ранее я много лет заведовал отделением общей хирургии в другом регионе, в Сибири, и мне есть с чем сравнить. Да, есть региональные особенности, которые мы учитываем. Нельзя сказать, что заболеваемость в Краснодарском крае выше, чем, например, в Сибири, но вот структура ее действительно отличается. Как я успел заметить, на Кубани умеют и любят вкусно покушать. Богатая южная кухня, к сожалению, способствует перееданию. В плюс, конечно, идет традиция употребления большого количества зелени, то есть клетчатки, однако в сочетании с жирной пищей это не всегда спасает. Неправильное питание может способствовать развитию ряда заболеваний, таких как гастрит, язва желудка, панкреатит, холецистит, синдром раздраженного кишечника и другие»,— говорит эксперт.

Ризван Исмаилов Общий и абдоминальный хирург клиники современной хирургии «Здрава»: «Если рассматривать патологии желудочно-кишечного тракта инфекционной природы, которые занимают немалую долю заболеваемости в Краснодарском крае, то тут на первый план выходят факторы, связанные с неблагоприятными экологическими условиями и недостаточной осведомленностью населения о мерах предосторожности. Это подчеркивает необходимость продолжения усилий по улучшению санитарно-гигиенических условий и повышению уровня медицинской грамотности населения. Так, в дни начала отпускного сезона 2024 года на Кубани было зафиксировано большое количество случаев ротавирусной инфекции, составившее 21% от всех острых кишечных инфекций в регионе. Надеюсь, кубанцы и гости нашего региона будут с большей внимательностью относиться к своему здоровью этим летом. Если же говорить о хронических заболеваниях, таких как гастриты, холециститы, язвы и колиты, то тут их первопричины кроются в основном в неправильном питании, злоупотреблении алкоголем и курением, а также в неблагоприятной окружающей среде, включающей сброс промышленных отходов в реки и моря».

Стрессы, экология и неправильное питание

Заболевания ЖКТ, по словам господина Исмаилова, включают широкий спектр состояний — от функциональных расстройств до серьезных воспалительных процессов и онкологических заболеваний. Основными факторами риска он, помимо употребления жирной и острой пищи, называет недостаток клетчатки, эмоциональную нагрузку, курение и алкоголь.

По словам Натальи Збитневой, заболевания ЖКТ на Кубани встречаются среди всех групп населения и являются одними из самых распространенных по сравнению с заболеваниями других органов. Факторы риска он разделяет на две категории: неустранимые и устранимые. Неустранимые — это возраст, поскольку риск заболеваний ЖКТ увеличивается с годами, и наследственность. К устранимым факторам риска хирург относит: избыточный вес, несбалансированное питание (фастфуд, избыток жиров и сахара), злоупотребление алкоголем и курение, бесконтрольный прием пищевых добавок и витаминов, хронический стресс, низкую физическую активность, а также экологические факторы (качество воды и пищи).

В группе риска по заболеваемости ЖКТ: Люди с наследственной предрасположенностью к заболеваниям ЖКТ

Офисные работники с сидячим образом жизни

Лица, злоупотребляющие самолечением / бесконтрольный прием противовоспалительных препаратов и антибиотиков

/ бесконтрольный прием противовоспалительных препаратов и антибиотиков Пожилые люди / риск онкологии ЖКТ Иcточник: CL Clinic

«Главные причины заболеваний ЖКТ — нарушение питания: переедание, жесткие диеты, недостаток клетчатки, а также инфицирование Helicobacter pylori (основной провокатор гастритов и язв) и гиподинамия. Также влияют плохая экология (пестициды в продуктах), бесконтрольный прием лекарств, хронические болезни (диабет, ожирение). В группе риска — люди с наследственной предрасположенностью к таким заболеваниям, офисные работники с сидячим образом жизни, лица, злоупотребляющие самолечением, и пожилые люди, у которых повышен риск возникновения онкопатологии ЖКТ»,— рассказывает врач-гастроэнтеролог CL Clinic.

Под неправильным питанием Мурат Дидигов подразумевает острые, жирные и жареные блюда, а также злоупотребление алкоголем. «Также влияет несвоевременное обращение к врачу и невыполнение медицинских рекомендаций. Иногда генетическая предрасположенность. В группу риска входят пациенты старших возрастных групп, получающие длительно различные фармпрепараты, раздражающие ЖКТ (нестероидные противовоспалительные средства, гормоны и т. д.)»,— говорит врач.

Ризван Исмаилов отмечает также недостаточную осведомленность населения о мерах предосторожности, что подчеркивает необходимость продолжения усилий по улучшению санитарно-гигиенических условий и повышению уровня медицинской грамотности населения. По его словам, в дни начала отпускного сезона прошлого года было зафиксировано значительное число случаев ротавирусной инфекции, составляющее 21% от всех острых кишечных инфекций в регионе.

Дети под угрозой

В 2022–2023 годах в Краснодарском крае, по данным Екатерины Гиренко, фиксировалось 40–60 случаев острых кишечных инфекций на 100 тыс. детей. Это, отмечает врач, выше среднероссийских показателей, и виной тому — климат и туристический поток. Также, говорит гастроэнтеролог, до 15–20% школьников имеют диагноз, ассоциированный с H. pylori.

Функциональные расстройства (СРК, дискинезии) имеют до 25–30% подростков.

«Для сокращения числа детей с заболеваниями ЖКТ в Краснодарском крае необходим комплексный подход, включающий профилактику, раннюю диагностику, лечение и просвещение»,— говорит госпожа Гиренко.

Рекомендации по профилактике заболеваемости ЖКТ: Режим питания / три-пять раз в день небольшими порциями

/ три-пять раз в день небольшими порциями Увеличение в рационе доли овощей, фруктов и кисломолочных продуктов

Отказ от курения и избытка алкоголя

Избегание стрессовых состояний / занятия йогой, спортом, соблюдение режима сна

/ занятия йогой, спортом, соблюдение режима сна Контроль над употреблением обезболивающих

После 40 лет — регулярная гастроскопия / один раз в два-три года Иcточник: CL Clinic

Она констатирует, что Краснодарский край — регион с теплым климатом, а это способствует распространению кишечных инфекций (ротавирус, норовирус и бактериальные поражения). Летом и осенью, по ее словам, наблюдается сезонный подъем острых кишечных инфекций. Екатерина Гиренко также отмечает хронические патологии, такие как гастриты, язвенная болезнь, синдром раздраженного кишечника и функциональная диспепсия.

«У подростков особенно увеличивается доля функциональных расстройств (синдром раздраженного кишечника, дискинезии желчевыводящих путей), а также гастроэзофагеальных рефлюксных болезней и запоров. Свое влияние оставил и COVID-19. После пандемии отмечается рост постковидных нарушений ЖКТ у детей, таких как нарушения стула, синдром раздраженного кишечника. Если делать выводы, то динамика заболеваемости ЖКТ у детей в Краснодарском крае негативная, поскольку идет общий рост, но улучшается ранняя диагностика и лечение. Основные причины — питание, стрессы, инфекции. Требуется усиление профилактических мер, особенно в образовательных учреждениях»,— резюмирует госпожа Гиренко.

Она считает, что для снижения заболеваемости ЖКТ у детей в Краснодарском крае, помимо профилактики через питание и гигиену, нужны доступная гастроэнтерологическая помощь и господдержка (региональные программы, экология). «Если внедрить хотя бы часть мер — положительная динамика возможна уже через три-пять лет»,— говорит гастроэнтеролог.

Наталья Збитнева к. м. н., врач-гастроэнтеролог CL Clinic: «Благодаря развитию высокоточной медицинской диагностики (например, сейчас более доступны комплексные обследования — чекапы, регулярная диспансеризация), активно растет и выявляемость патологий ЖКТ, что позволяет раньше начинать лечение. Скрининговые программы комплексных обследований весьма эффективны для раннего выявления многих заболеваний ЖКТ. Например, скрининги на колоректальный рак, включающие колоноскопию, эффективно выявляют предраковые полипы и опухоли на ранней стадии. Также люди с семейным анамнезом определенных заболеваний сегодня могут пройти доступное по стоимости генетическое тестирование для оценки риска их развития и принять профилактические меры задолго до наступления необратимых последствий. У современных пациентов есть приличный арсенал возможностей и инструментов превентивной медицины, чтобы болеть реже и жить дольше. Главное, регулярно заниматься своим здоровьем и ежегодно проходить базовые обследования».

Скрининг и ранняя диагностика

За последние десятилетия медицина в области диагностики и лечения заболеваний ЖКТ развивалась очень активно, рассказывает Наталья Збитнева. Это, по ее словам, позволило выделить новые разновидности болезней, уточнить патогенез уже многих известных гастроэнтерологических заболеваний, усовершенствовать уровень диагностики и пересмотреть многие лечебные протоколы.

«Важными этапами в развитии диагностики и лечения заболеваний ЖКТ стали неинвазивные тесты на Helicobacter pylori (дыхательные тесты), капсульная эндоскопия (осмотр кишечника без зонда), терапевтическая эндоскопия с AI (искусственный интеллект выявляет ранние опухоли), таргетная терапия при онкопатологии, малоинвазивная хирургия (лапароскопия, эндоскопические операции), развитие просветительских программ о здоровом питании и профилактике заболеваний. Кроме того, важно отметить внедрение программ по контролю качества пищевых продуктов и увеличение охвата диспансеризации на уровне государственной системы здравоохранения и в коммерческой медицине. Это комплексные программы обследований, скрининги и чекапы»,— говорит гастроэнтеролог.

В то же время, по словам Ризвана Исмаилова, на эндоскопическом и хирургическом приемах сегодня он практически не встречает прободных язв желудка, и все меньше пациентов доводят свое состояние до того момента, когда помочь можно только хирургическим путем. Регулярная диагностика состояния ЖКТ посредством гастро- и колоноскопии, по мнению господина Исмаилова, позволяет выявить заболевание на ранней его стадии, когда для лечения будет достаточно простой коррекции пищевых и социальных привычек.

«Регулярное УЗИ органов брюшной полости может выявить на ранних этапах явления панкреатита и холецистита. Даже сформированные камни в желчном пузыре можно и нужно удалять с сохранением органа. Я регулярно провожу такие органосберегающие операции. Однако, бывает, на прием приходят пациенты с запущенными формами заболевания, и мы вынуждены удалять желчный пузырь. Ранняя диагностика всегда повышает шансы на органосберегающую операцию. Помогают бариатрические операции (резекция желудка), позволяющие пациенту значительно снизить вес и привыкнуть к новым пищевым привычкам. В этой работе мне очень помогает и врач-диетолог, ведь мы считаем, что именно междисциплинарный подход к решению проблемы — залог успеха и здоровья для пациентов»,— рассказывает хирург клиники «Здрава».

Основные причины заболеваний ЖКТ: Плохая экология / пестициды в продуктах

/ пестициды в продуктах Бесконтрольный прием лекарств

Хронические болезни / диабет, ожирение Иcточник: CL Clinic

Мурат Дидигов отмечает значительные успехи в лечении заболеваний ЖКТ при помощи широкого внедрения в практику щадящих, малоинвазивных технологий, позволяющих справиться с болезнью менее травматично и в более короткие сроки. В их числе — эндовидеохирургические и ультразвуковые технологии.

По словам Натальи Збитневой, скрининговые программы комплексных обследований весьма эффективны для раннего выявления многих заболеваний ЖКТ. Например, скрининги на колоректальный рак, включающие колоноскопию, эффективно выявляют предраковые полипы и опухоли на ранней стадии. Также, отмечает гастроэнтеролог, люди с семейным анамнезом определенных заболеваний сегодня могут пройти доступное по стоимости генетическое тестирование для оценки риска их развития и принять профилактические меры задолго до наступления необратимых последствий.

«У современных пациентов есть приличный арсенал возможностей и инструментов превентивной медицины, чтобы болеть реже и жить дольше. Главное, регулярно заниматься своим здоровьем и ежегодно проходить базовые обследования. А общие рекомендации просты: соблюдайте режим питания (три-пять раз в день и небольшие порции), увеличьте долю овощей, фруктов и кисломолочных продуктов, откажитесь от курения и избытка алкоголя, контролируйте стресс, займитесь йогой, спортом, соблюдайте режим сна, не злоупотребляйте обезболивающими. Если вам больше 40 лет — раз в два-три года проводите гастроскопию. Раннее обращение к врачу и здоровый образ жизни снижают риски развития заболеваний на 70–80%. Будьте внимательны к своему организму»,— говорит госпожа Збитнева.

По мнению Ризвана Исмаилова, необходимо прививать привычки правильного питания и бережного отношения к своему здоровью с самого детства. Культура заботы о своем здоровье, по словам врача,— основной фактор, способный повысить качество жизни.

«В нашем регионе важно использовать фильтры для очистки воды и воздуха. Покупать экологически чистые продукты питания, выращенные в благоприятных условиях. Поддерживать личную гигиену и своевременно лечить любые инфекции. Эти несложные правила позволят сохранить здоровье на долгие годы»,— резюмировал гастроэнтеролог.

Дмитрий Михеенко