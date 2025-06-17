«Для развития дорог республики нужен новый подход»

В Удмуртии могут сузить нормы ГОСТа по ремонту дорог, как это ранее сделали в Татарстане. Нынешние требования трактуются очень широко, но с учетом особенностей региона необходимы несколько другие материалы. Поэтому специалисты из Казани подобрали смесь, которая лучше подойдет для использования при ремонте дорог в Удмуртии. О том, какие изменения ждут дорожную отрасль, «Ъ-Удмуртия» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Геннадий Таранов.

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— Геннадий Федорович, вы возглавили министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии в конце марта. Какие изменения можно ожидать в работе ведомства? Что уже успели сделать за эти два месяца?

— Планы по изменению ситуации в отрасли дорожного хозяйства и транспорта у нас серьезные. Я понимаю, что очень много нужно сделать: меня как специалиста не обрадовало состояние дорог, когда я сюда приехал. Да, и автомобилисты сами видят, что работы непочатый край. Однако все это дает мне мотивацию действовать еще активнее.

В министерстве мы провели анализ ситуации и наметили шаги, которые нужно предпринять. Создали новое управление, которое полностью взяло на себя контрольные функции. На дороги в муниципалитетах выделяется много средств, и нужно следить, насколько эффективно они расходуются.

Также важно, чтобы в полную силу работали лаборатории, контролирующие составы дорожных смесей. Мы их будем усиливать как кадрами, так и новым оборудованием.

Основные проблемы на дорогах — ямы и выбоины. В городах это особенно заметно. В межгороде главная проблема — пучинистость, которая проявляется весной из-за слабого основания дорог. Этим вопросом не занимались 50 лет, и теперь последствия налицо. Поручение Главы Удмуртии Александра Бречалова - эту ситуацию изменить. Будем больше привлекать средств из федерального центра на строительство дорог.

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К концу года результаты этой работы будут заметны. Сейчас она идет внутри министерства и регионального «Управтодора». Меняется не просто состав сотрудников, а приходят специалисты, которые давно в отрасли и доказали свою квалификацию.

Геннадий Таранов родился в 1970 году в Тольятти Самарской области. Он закончил Тольяттинский политехнический институт по специальности «инженер-механик». В 2008-2012 гг. возглавлял департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи Тольятти. После этого работал в коммерческих структурах. С 2022 года возглавлял ООО «Самтек» в Самарской области. Предприятие занимается поставкой и производством спецтехники и оборудования в сфере дорожного хозяйства. Автор ряда статей и патентов. Ведущий эксперт Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта.

— Очень часто говорят о том, что дороги в Удмуртии сильно уступают по качеству трассам в Пермском крае и Татарстане. Почему так происходит и как можно изменить эту ситуацию?

— Вы знаете, у нас единое законодательство, но подход к реализации проектов разный, что приводит к разным результатам. Люди, пользующиеся дорогами, это хорошо видят. При одинаковых нормах и стандартах требования муниципальных и государственных контрактов по ремонту дорог, а также уровень их приемки, различаются. К сожалению, ГОСТы позволяют широкое трактование, но некоторые регионы, например, Татарстан, сузили эти нормы до определенных значений. Думаю, стоит сделать то же самое и Удмуртии.

20 мая в Удмуртии прошел слет специалистов дорожной отрасли, который мы назвали «День качества». К нам приехали гости из Пермского края, Москвы и Татарстана, которые поделились своим опытом и наработками, это было полезно и интересно для всех. Мы пригласили специалистов из соседних регионов, поскольку у нас схожие климатические условия: снегопады, температурный режим. Однако ситуация различается, что позволяет нам говорить о допущенных ошибках, как с ними справиться нам тоже понятно. Состояние дорог по всему Поволжью примерно одинаковое, поскольку они строились еще в советское время, но подход к ремонту в разных регионах отличается. Поэтому в Ульяновской области и Удмуртии примерно похожая ситуация, а в Татарстане и Самарской области дороги лучше.

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Мы постоянно сотрудничаем с лабораторией ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Казани. Перед «Днем качества» их специалисты проанализировали материалы, которые производят на наших предприятиях, и подобрали на их основе смеси с необходимыми характеристиками под наши потребности. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы эти смеси, полученные в результате лабораторных исследований, были произведены в промышленных объемах на наших асфальтовых заводах и использованы для строительства и ремонта дорог.

В этом году многое изменится, но мы должны стремиться к накопительному эффекту. Дороги, которые мы ремонтируем сейчас, должны оставаться в нормативном состоянии на протяжении пяти и более лет, а не разрушаться уже через год-два.

— Ижевск получит дополнительно рекордные суммы на дороги в ближайшие два года. Сообщалось, что финансирование из бюджета республики и по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» превысит в общем 3 млрд руб. Достаточно ли этих средств, чтобы залатать дороги столицы Удмуртии?

— В последние годы на ремонт дорог в Ижевске выделялось меньше 1 млрд руб. Эта позиция понятна — на многих республиканских и межмуниципальных объектах ситуация была критическая. Важно было привести участки дорог в проезжее состояние там, где это особенно необходимо. В этом году планируют увеличить финансирование Ижевска до 3 млрд руб. Это позволит улучшить состояние дорожного покрытия. Однако проблема не только в деньгах, но и в качестве работ. Важно правильно выбирать материалы и устранять дефекты, чтобы добиться устойчивого эффекта, как в других регионах.

Сейчас ситуация по городу такая, что даже тех 13 участков дорог, на которых работы уже ведутся, и 16 запланированных в этом году все равно недостаточно. Хочется сделать везде и все. Жители республики активно обращаются к нам с вопросами и предложениями. В этом году мы тщательно проверяем состояние дорог с помощью современных инструментов. Оцениваем также основание дорожного полотна. Собранные данные помогут определить, какие работы нужно выполнить на каждой дороге в следующем году.

Завершается проектирование реконструкции улицы Удмуртской. Проект впечатляет: планируется не только обновить покрытие, но и создать новые скверы, велосипедные дорожки и парковые зоны. Улица должна преобразиться, и мы с нетерпением ждем следующего года, когда начнутся работы.

На текущий год уже утвержден план, и некоторые объекты уже сданы. Хорошая погода позволила начать ремонт раньше, что ускорило процесс. В ближайшее время завершим работы по мостовым сооружениям — это сложные проекты. Все эти усилия учтем при составлении пятилетнего плана.

Всего по республике в этом году планируется отремонтировать более 220 км дорог. На это из федерального и республиканского бюджета будет выделено 18,5 млрд руб.

Напряженность с бюджетом очевидна. Мы это понимаем, и ищем более эффективные технологии, отказываемся от более дорогих, которые не оправдали себя. И качество дорог от этого не ухудшится, а наоборот улучшится. В 2026 году не планируем сокращать объемы работ. Активно занимаемся привлечением средств из федерального центра.

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В этом году глава республики и председатель правительства провели огромную работу, удалось договориться о финансировании ремонта федеральной дороги. На прошлой неделе встречался с представителями Федерального дорожного агентства, обсуждали планы на ближайшие 5-7 лет. Удмуртия — один из немногих регионов, где финансирование сдвинули с 2026 года на 2025-й. Работы на федеральной дороге уже начались. Обсуждаем сдвиг финансирования на 2025-2027 годы объемов, которые были запланированы на 2030-е годы.

Федеральная трасса на всем протяжении в Удмуртии должна быть в нормативном состоянии, а от границы с Татарстаном до Ижевска мы планируем довести ее до четырех полос. На юге нужно построить семь мостовых переходов. Сегодня уже необходимы четыре моста, потому что там идет заужение. Дорога в неплохом состоянии, но требует ремонта. В этом году предстоит выполнить огромный объем работ.

Особое внимание уделим зимнему содержанию как федеральной трассы, так и региональных дорог. Автолюбители точно заметят эти качественные изменения.

Также ожидается заключение трехлетнего контракта на реконструкцию дороги до Ижевского аэропорта. Там предстоит построить путепровод и мост. В ближайшее время ждем сдачи всего аэропортового комплекса. Сделать предстоит много, но мы уверены, что справимся. Используем более экономичные, но качественные технологии.

Для развития региональных дорог нужен новый подход. Дорога должна своевременно обновляться, нужно следить за ее состоянием в межремонтный период. Тогда проблемы исчезнут, и появится накопительный эффект.

— Какова сейчас доля дорог в нормативном состоянии в Удмуртии?

— По итогам анализа 51,9% дорог находится в нормативном состоянии. Наша цель — довести этот показатель до 60% к 2030 году. Для этого нужно значительно увеличить объемы строительства и ремонта. Дороги, которые сегодня в норме, завтра могут оказаться в плохом состоянии. Они стареют, требуют внимания. Чтобы не только поддерживать текущий уровень, но и опережать проблемы, нужно ремонтировать дороги заранее. Это требует дополнительных вложений.

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Простое увеличение бюджета не решит все вопросы. Нужен комплексный подход, который позволит правильно оценивать состояние дорог, планировать ремонт и контролировать качество работ. Важно также взаимодействовать с подрядчиками. Наши компании в этой сфере не всегда понимают, как правильно выполнять задачи. В Татарстане дорожат своими подрядчиками, которые готовы развиваться. Такие компании инвестируют в сотрудников, обновление оборудования и лабораторий.

Если будем следовать такому вектору развития, наша дорожная сеть станет одной из лучших.

— Как вы оцениваете ситуацию в государственных дорожных предприятиях — достаточно проблемном из-за старых долгов «Удмуртавтодоре» и недавно созданном «Удмуртавтодорстрое»?

— Основные сложности, с которыми сталкиваются наши предприятия, как и везде, связаны с потерей научных компетенций и кадровой текучкой. Кроме того, задолженность «Удмуртавтодора» ограничивает возможности для роста и развития. Наша главная задача — спасти и восстановить предприятие.

Мы планируем усилить команду, привлекая специалистов, особенно на руководящие должности. Это поможет улучшить кадровый состав предприятий и повысить их эффективность. Сейчас производительность труда низкая. Важно также провести реорганизацию дорожных баз. Это позволит повысить эффективность работы и снизить издержки.

Хотим увеличить загрузку предприятий, чтобы они могли выигрывать контракты. С 1 июля этого года «Удмуртавтодор» прекращает обслуживание федеральной трассы, так как контракт выиграл другой подрядчик. Однако в следующем году предприятие будет задействовано в реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ижевска. Сумма контракта составит около 2 млрд руб. в год в течение трех лет.

Предприятия закупили около 20 новых машин, что позволит перейти на более современные технологии.

Нам нужно сформировать новый коллектив, который будет конкурентоспособен в любом регионе. Они смогут претендовать на госконтракты не только у нас, но и в других регионах.

— Каждый год много говорят о контроле качества при ремонте дорог. Как можно взаимодействовать с подрядчиками, чтобы они строили на года?

— Мы не откажемся от многоступенчатого контроля с участием специалистов различного профиля, независимого стройконтроля, лабораторных проверок и общественников. Но есть и другой важный аспект — проверка технического состояния дороги. Это нужно делать один раз, качественно и профессионально, чтобы понять, будет ли дорога долговечной.

В нашей республике есть купленное несколько лет назад оборудование для таких проверок, но подрядчики не умеют с ним обращаться, так как нет специалистов. Этот вопрос будем решать, ведь такое оборудование очень эффективно.

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Инструментальная проверка позволит получить объективную оценку состояния дороги, включая ее основание. Мы поймем, что творится там внизу, чтобы принимать оптимальное решение.

Если дорога будет стоять положенный срок 7-10 лет, то мы выходим на тот межремонтный срок, который у нас предусмотрен. Достаточно будет менять верхние слои раз в 10 лет, и никаких проблем. Но нужно следить за состоянием основания полотна посредством инструментальной проверки. Если мы правильно будем обследовать, то сможем и вовремя «лечить».

Бывают случаи, когда подрядчикам приходится из-за допущенных нарушений в технологии убирать асфальт и укладывать заново за свой счет.

Мой подход — не ждать, пока работы завершат, а сразу проверять качество. Это эффективнее, меньше потери и для подрядчика. Мы должны предвосхищать проблемы, а не ждать, пока они возникнут. Если на асфальтовом заводе качество проб вызывает сомнения, то нужно на это реагировать, подрядчик вправе требовать материалов, соответствующих нормам.

Вообще взаимодействие с подрядными организациями требует особого внимания. Они уже давно работают в этой сфере и знают, как делать дороги. Поэтому требования к ним должны быть высокими. Если они не будут меняться, отремонтированные участки дорог не будут приниматься. Можно заранее обсудить с подрядчиками, как лучше выполнить ту или иную профессиональную задачу.

Для меня сейчас важно создать команду в министерстве, которая будет понимать, как вывести работу всей отрасли на новый уровень.

Беседовал Михаил Красильников