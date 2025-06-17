В Свердловской области создадут штаб по подготовке к отопительному сезону

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил создать региональный штаб по подготовке к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области поручено организовать работу штаба, следить за готовностью муниципалитетов, координировать участников процесса и контролировать аварийные ситуации.

Всего в этом году запланировано направить более 7 млрд руб. на модернизацию инженерных систем региона. Запланировано провести капитальный ремонт 28 объектов протяженностью более 61 км в 17 муниципалитетах Среднего Урала, в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры». На эти цели направлено свыше 1,2 млрд руб.

Ранее Денис Паслер отметил, что к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года 28 муниципальных образований не получили паспорта готовности к отопительному сезону, что недопустимо. Он поручил главам муниципалитетов продолжить модернизацию коммунальной инфраструктуры и замену ветхих сетей.

Полина Щуцкая