Лувр, самый посещаемый музей на свете, неожиданно оказался закрыт для посетителей в рабочее время и в разгар туристического сезона. Тысячи людей смогли попасть в Лувр только после пятичасового ожидания или не попали вовсе. Как оказалось, это была спонтанная акция протеста со стороны музейных работников, недовольных все более тяжелыми условиями своей работы. Подобного в главном французском музее не было с доковидных времен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристы около картины «Мона Лиза» в Лувре

Фото: Manish Swarup / AP Туристы около картины «Мона Лиза» в Лувре

Фото: Manish Swarup / AP

Утром 16 июня, еще до открытия, перед стеклянной пирамидой Лувра по обыкновению выстроилась огромная очередь. Пробило девять. Обычно в это время впускают первых посетителей, но на этот раз вход в музей оставался закрытым. Прошло пятнадцать минут, а потом еще пятнадцать, и еще, и еще: та же картина.

Посетители меж тем продолжали прибывать, а очередь, змеящаяся между ограждениями,— расти. В Париже не то чтобы знойное, но все-таки лето, укрыться от солнца очереди толком было негде; три часа страдальцам никто не говорил, что происходит и собираются ли, собственно, пускать их в Лувр. Некоторые не выдерживали и уходили, создавая у остающихся напрасную иллюзию, что очередь наконец сдвинулась.

Люди, мягко говоря, нервничали: времена неспокойные, мало ли что могло случиться. Информационные агентства всего мира обошел добродушный комментарий американского туриста: «Похоже, и "Моне Лизе" пришлось взять выходной».

Однако добродушны были далеко не все. Хотя внешний порядок удалось сохранить, незадачливые посетители принялись забрасывать разъяренными сообщениями аккаунты музея в социальных сетях. В конце концов — тоже через соцсети — к полудню музей все-таки сообщил: случилась забастовка, музей, вероятно, откроется, но с опозданием, некоторые залы могут остаться закрытыми, мерси за понимание.

Тем временем за закрытыми дверями происходило вот что. Перед открытием сотрудники Лувра собрались на совещание (дело обыкновенное), где жаловались на все более невыносимые условия работы. Это тоже, увы, обычное для последнего времени дело. Но на сей раз от жалоб перешли к акции протеста. Сотрудники (насколько можно понять, в первую очередь служба безопасности и смотрители музея) спонтанно решили объявить забастовку и отказались впускать в Лувр посетителей.

Только к обеду руководство музея договорилось с бастующими.

В 14:30 двери открылись, всех, кто не смог попасть в Лувр в понедельник, пообещали пустить по тем же билетам в среду, 18 июня (по вторникам музей закрыт), или вернуть потраченные на билет деньги.

Ничего подобного в Лувре не было уже шесть лет, с 2019 года, когда забастовка охраны тоже привела к неурочному закрытию музея. Повод для забастовки тогда был тот же, что и теперь: немыслимое увеличение туристического потока, с которым Лувр едва справляется. Но все же некоторые обстоятельства с 2019 года успели измениться.

Во-первых, количество посетителей не стоит на месте. В 2018-м оно превысило 10 млн. Из-за ковида, понятное дело, в свое время просело, но теперь опять приближается к тем же рекордным показателям (около 9 млн за 2024 год), и это примерно в два раза больше той нагрузки, на которую рассчитан Лувр в его нынешнем состоянии.

Во-вторых, руководство музея в лице его теперешнего директора Лоран де Кар как будто бы должно быть на стороне бастующих. Еще зимой стало известно о ее тревожном письме французскому министру культуры (см. “Ъ” от 25 января): там подробно описывались аварийное состояние музейного здания и многочисленные неудобства для работников и посетителей и предлагалось незамедлительно принять меры. Более того, директора Лувра услышал президент Макрон, вскоре пообещавший музею «Новое Возрождение». Согласно амбициозному проекту, Лувр помимо починок и реставрации должен получить дополнительные экспозиционные площади, дополнительный вход и новую инфраструктуру, чтобы в результате принимать до 12 млн посетителей в год, не надрываясь.

Но это пока только планы, и неизвестно притом, насколько реалистичные: по самым скромным прогнозам, «Новое Возрождение» потребует €400 млн и не менее шести лет.

Сотрудники Лувра недовольны тем, что пока в своей повседневной работе они ровно никаких выгод от этих намерений не получают: ни штат музея, ни государственные субсидии за последние десять лет не увеличились, напротив, даже сократились. «Мы не можем ждать помощи еще шесть лет,— заявила представлявшая бастующих Сара Сефиан из GCT-Culture, культурной секции общефранцузской конфедерации профсоюзов.— Нашим сотрудникам трудно уже сейчас. Это проблема не искусства, а людей, которые его хранят».

Надежда Ивленко