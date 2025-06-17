Мантуров: высокая ключевая ставка не рассчитана на длительный период

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что высокая ключевая ставка не может сохраняться долгое время. Он отметил, что такая ставка может негативно сказаться на развитии реального сектора экономики. 6 июня Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых.

«Я могу только подтвердить и сказать, что такая высокая ставка, в моем понимании, не рассчитана и не может быть на длительный период. Это объективно, потому что действительно тогда реальный сектор экономики просто перестанет развиваться, а у государства не останется возможностей, ресурсов и средств все направлять на компенсацию процентов»,— сказал Денис Мантуров в эфире РБК ТВ.

Господин Мантуров добавил, что параметры национальных проектов и целей рассчитаны на развитие и внедрение новых направлений, включая бюджетные затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это включает создание новых образцов промышленной продукции для приоритетных отраслей российской экономики.