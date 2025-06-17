Хакеры тестируют в России новый софт для кражи данных карт

Российские хакеры начали тестировать вредоносное програмнное обеспечение SuperCard — разновидность программы для анализа NFC-трафика NFCGate — в мае, сообщили в компании F6. Ранее это ПО использовалось для атак на банки Европы, включая Италию.

NFCGate позволяет захватывать и анализировать NFC-трафик, а также обмениваться данными между двумя смартфонами. В Европе хакеры начали использовать его в конце 2023 года, но в России атаки начались только в августе 2024 года. По данным F6, ущерб от этих атак в первом квартале 2025 года составил 432 млн руб., а более 175 тыс. Android-устройств были скомпрометированы.

SuperCard перехватывает NFC-трафик и похищает данные банковских карт, что позволяет хакерам списывать средства со счетов клиентов. В F6 отметили, что у программы есть «серьезные отличия» от других вредоносных версий NFCGate. Впервые о платформе, через которую распространялось ПО SuperCard, стало известно в апреле, а первые атаки были зафиксированы в Италии.