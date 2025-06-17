«Озон Фармацевтика» объявила о начале SPO на Мосбирже

«Озон Фармацевтика» объявила о начале вторичного публичного предложения (SPO) акций в количестве от 55 млн штук до 82 млн штук акций. Стоимость одной акции составит до 48 руб. Сбор заявок продлится с 17 по 19 июня.

«SPO способствует расширению базы акционеров и увеличению ликвидности акций, в том числе в перспективе за счет включения в Индекс Московской биржи» (MOEX),— сказано в сообщении компании. Компания планирует направить полученные средства на «реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели».

Общее предложение составит 5-7% от числа акций компании. Инвесторы, которые приобретут бумаги в рамках SPO, будут иметь преимущественное право на участие в последующей дополнительной эмиссии Компании по такой же цене. По итогам проведения SPO доля акций в свободном обращении может увеличиться до 15,3%, считают в компании.

В октябре 2024 года «Озон Фармацевтика» провела IPO (первичное размещение акций). Стоимость одной акции составила 35 руб., общий размер IPO — 3,45 млрд руб.

Компания производит в том числе препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. В группу входят производственные активы «Озон», «Озон Фарм», «Озон Медика» и «Мабскейл». Выручка «Озон Фармацевтики» за первый квартал этого года увеличилась на 45% год у году и достигла 6,9 млрд руб.

Екатерина Отрашкевич