В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с младенцем

В отношении жительницы Благовещенска возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением (ст.156 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по Башкирии. Собственную проверку также проводит прокуратура.

По предварительным данным, 6 июня рядом с магазином на улице Демьяна Бедного жительница Благовещенска избила свою годовалую дочь. Установлено, что у фигурантки уголовного дела на иждивении находятся шестеро детей в возрасте от года до 14 лет. Ранее она привлекалась к административной ответственности за их ненадлежащее воспитание (ст. 5.35 КоАП РФ). Органы опеки намерены забрать детей у подозреваемой.

Надзорное ведомство установит обстоятельства случившегося, проверит работу органов опеки и попечительства, системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отмечает пресс-служба прокуратуры республики.

Как сообщал Telegram-канал Mash Batash со ссылкой на местных жителей, подозреваемая оставила младшую дочь в коляске у входа в магазин. Вернувшись, она начала трясти ребенка, хватать за горло, душить. Кассиры вызвали полицию, но горожанка ушла до приезда патрульных.

Майя Иванова