«Безусловны достижения японской компании в плане внедрения водородных технологий»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о концепт-каре на водороде GR LH2 Racing и сауне с водородной установкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toyota Фото: Toyota

В минувшие выходные прошли знаменитые 24-часовые гонки в Ле-Мане. Для кого-то это спорт — очки-секунды, для кого-то тусовка — на этот раз мероприятие посетили 332 тыс. зрителей. Но для автопроизводителей это полигон для испытаний в экстремальных условиях своих самых новых технологий. Победить в гонке, конечно же, приятно, но по большому счету не это главное.

Например, Toyota побеждала в суточных соревнованиях Ле-Мана пять раз подряд — с 2018 по 2022 год. Но последние три года там чемпионствует Ferrari. В минувшее воскресенье команда Toyota Gazoo Racing заняла лишь шестое место. Зато безусловны достижения японской компании в плане внедрения и в гонках, и в быту водородных технологий. На самых разных состязаниях мы уже имели возможность следить за выступлениями водородных GR Corolla и GR Yaris. А накануне марафона в Ле-Мане спортивное подразделение Toyota представило гоночный концептуальный прототип GR LH2 Racing, особенностью которого стала гибридная силовая установка, работающая на водороде. Если совсем по-простому, то колеса у этой гоночной машины вращают электромоторы, ток для которых вырабатывает водородная установка.

Любопытно, что водородные проекты Toyota не ограничиваются гоночными прототипами, а также серийными автомобилями — модели Mirai и Crown Sedan работают на водороде. На прошлой неделе марка представила совместный проект c компанией Harvia — известным производителем саун из Финляндии. Сообща они построили баню, сердцем которой стала водородная установка. Она вырабатывает электричество, а в качестве «выхлопа» у такой установки водяной пар, который, как известно, костей не ломит. Вероятно, Финляндия для этого проекта Toyota была выбрана неспроста. Во-первых, население страны известно своей приверженностью всему экологически чистому. Во-вторых, по последним оценкам, в Финляндии на 5,5 млн жителей приходится 3,3 млн саун.

Дмитрий Гронский