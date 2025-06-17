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Двух бывших мигрантов—жителей Ижевска лишили гражданства за уклонение от армии

Двух бывших мигрантов, проживающих в Ижевске, лишили гражданства РФ за уклонение от прохождения военной службы: их паспорта признали недействительными, сообщили в МВД по Удмуртии.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

21-летний и 27-летний жители являются уроженцами Азербайджана и Узбекистана. Ранее они получили российское гражданство, однако проигнорировали требования об обязательной постановке на воинский учет в течение двух недель.

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