Двух бывших мигрантов—жителей Ижевска лишили гражданства за уклонение от армии
Двух бывших мигрантов, проживающих в Ижевске, лишили гражданства РФ за уклонение от прохождения военной службы: их паспорта признали недействительными, сообщили в МВД по Удмуртии.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
21-летний и 27-летний жители являются уроженцами Азербайджана и Узбекистана. Ранее они получили российское гражданство, однако проигнорировали требования об обязательной постановке на воинский учет в течение двух недель.