В Балтасинском районе Татарстана планируют построить новый санаторно-курортный комплекс стоимостью около 2 млрд руб. Об этом сообщил руководитель ООО «СКК Каракуль-плаза» Раис Шайхетдинов на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане планируют построить санаторно-курортный комплекс за 2 млрд рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В Татарстане планируют построить санаторно-курортный комплекс за 2 млрд рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам господина Шайхетдинова, проект предполагает использование лечебных грязей и воды. В составе объекта будет 250 номеров. Строительство планируется завершить в течение двух лет.

В апреле сообщалось, что в Мензелинске также планируют построить санаторно-курортный комплекс. Планируется, что главной особенностью будущего санаторно-курортного комплекса станет минеральная вода «Мензелинская».

Анар Зейналов