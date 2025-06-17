Австралийский конник побил в масть

Очередной жертвой борьбы за охрану психологического и физического здоровья животных, превратившейся в конном спорте уже во что-то вроде тренда, стал известный австралийский конник Хит Райан. Он заработал дисквалификацию после появления видео, показывающего, как спортсмен, теперь работающий тренером, бьет коня. Сам Райан, правда, утверждает, что на самом деле спас его от смерти, избавив от причинивших серьезный вред прежней хозяйке повадок. Но некоторые спонсоры уже отказались от поддержки спортсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Австралийский конный спортсмен Хит Райан

Фото: Bobby Yip / Reuters Австралийский конный спортсмен Хит Райан

Фото: Bobby Yip / Reuters

Федерация конного спорта Австралии (EA) и Международная федерация конного спорта (FEI) сообщили о том, что временно дисквалифицировали Хита Райана. После проведения «тщательного расследования» временная дисквалификация может трансформироваться в постоянную.

Райан, которому 67 лет,— довольно известная в своем виде фигура. Он на протяжении длительного периода входил в его элиту, принимал участие в соревнованиях по выездке Олимпиады 2008 года в Пекине, а в последнее время занимался тренерской деятельностью.

В центре скандала он очутился после публикации в соцсетях видео, на котором, по словам самого Райана, запечатлен эпизод примерно двухлетней давности. На нем хорошо видно, как он примерно 40 раз сильно бьет хлыстом лошадь.

Сам Хит Райан уже опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) длинный пост, в котором попытался оправдать свои действия. По его словам, коня Нико ему отправили после инцидента с прежней хозяйкой, «миниатюрной дамой», из-за которого она очутилась в реанимации. При этом Райан с его опытом был последней надеждой на то, что обладающее «проблемным» характером животное удастся перевоспитать. Спортсмен утверждает, что, если бы ему не удалось выдрессировать Нико, конь отправился бы на бойню. Райан заявил, что автор видео зафиксировал на нем «момент жизни и смерти» для его норовистого подопечного. Хит Райан имел в виду, что отсутствие признаков «выздоровления» заставило бы умертвить коня. Но с помощью ударов Нико, как отмечает спортсмен, научился правильно вести себя под седоком и обрел в итоге «любящий дом» и «восхитительное будущее».

Оправдания Райана эффекта не возымели. К санкциям спортивных структур добавились и финансовые. Как выяснилось, от сотрудничества с австралийцем отказались несколько спонсоров.

Впрочем, для того, кто внимательно следит за происходящим в конном спорте, история с Хитом Райаном не должна показаться удивительной. Дело в том, что борьба против насилия в отношении животных успела превратиться в этом виде во что-то вроде тренда. Наиболее свежей и заметной ее жертвой стала знаменитая британская наездница Шарлотта Дюжарден, трехкратная олимпийская чемпионка. FEI отстранила ее от выступления на прошлогодней парижской Олимпиаде, на церемонии открытия которой спортсменка, как предполагалось, должна была нести флаг своей страны, из-за конфуза, схожего с тем, что пережил Хит Райан.

Федерация получила сообщение о том, что Дюжарден жестоко обращается с животными, а источники дополнили его яркой деталью: как-то спортсменка в течение всего минуты успела нанести коню не менее 24 ударов хлыстом.

Однако большинство пользователей YouTube, опубликовавшего запись инцидента на частной конюшне, где Шарлотта Дюжарден работала тренером, ничего необычного в нем не увидели. Она просто била хлыстом по задним ногам коня, находящегося под управлением другой наездницы, с целью привить ему требуемый шаг.

Уже на самой парижской Олимпиаде едва не схлопотал дисквалификацию бразильский наездник Карлос Парро. Но FIE все же ограничилась в его отношении предупреждением за причинение «необязательного дискомфорта» животному.

А на предыдущей Олимпиаде, состоявшейся в 2021 году в Токио, тренер немецкой спортсменки Анники Шлой, участвовавшей в соревнованиях по современному пятиборью, Ким Райзнер ударила по морде коня по кличке Saint Boy, который отказывался брать барьеры, лишив Шлой медали. Именно шум вокруг этого поступка, приведший к многочисленным петициям зоозащитников в адрес спортивных структур с требованиями прекратить подвергать лошадей опасности, окончательно убедил Международный союз современного пятиборья отказаться от конной составляющей программы своих состязаний. Ее на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году заменит преодоление полосы препятствий самими спортсменами на своих двоих.

Алексей Доспехов