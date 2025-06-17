Российский баскетбол избавился от иностранного влияния

Во вторник в Москве состоялся совет Единой лиги ВТБ, утвердивший параметры следующего сезона баскетбольного чемпионата. Бросающееся в глаза изменение по итогам встречи — превращение лиги, начинавшейся в 2009 году как международный проект, в соревнование с участием только российских команд. Впрочем, уже много лет иностранцы заметной роли в нем все равно не играли. Зато совет лиги, остающейся, как и другие российские чемпионаты в международной изоляции, решил догрузить команды и проводить фактически два турнира одновременно. К матчам первенства Единой лиги ВТБ добавятся встречи Кубка. Причем два из его участников будут иностранными. Речь идет о полноценном, на несколько месяцев, соревновании с участием восьми команд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Совета Единой Лиги ВТБ по утверждению состава участников, формата и регламента в сезоне-2025/26

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Заседание Совета Единой Лиги ВТБ по утверждению состава участников, формата и регламента в сезоне-2025/26

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Совет Единой лиги ВТБ, заседание которого прошло во вторник в Москве, утвердил ряд важных решений. Так, совет согласился с тем, что в лиге будет 11 команд против 12 в минувшем сезоне. Тут, собственно, выбора и не было. Казахстанская «Астана» еще весной объявила, что приостанавливает участие в турнире, сославшись на трудности с комплектованием легионерами. По сути, речь идет о нехватке денег. Она ярко проявилась в минувшем чемпионате. В нем «Астана» в 44 матчах сумела выиграть только два раза. И вроде бы потеря аутсайдера не такое уж большое дело. Но в реальности это знаковый момент.

Впервые за все время существования лиги (ее первый чемпионат состоялся в сезоне-2009/10) она осталась вообще без иностранных клубов. А проект начинался как международный.

В первом для лиги сезоне Россию представляли только три из восьми участников. В первенстве-2013/14, когда лига разрослась до пиковых 20 команд, на долю иностранных клубов (из Литвы, Украины, Белоруссии, Латвии, Польши, Чехии, Эстонии) приходилась половина. Но в силу в основном политических событий, на которые руководство лиги никак повлиять не могло, иностранное присутствие стабильно уменьшалось и в итоге исчезло вовсе. Хотя далеко не всегда дело было в политике. Скажем, белорусский «Цмоки» снялся с чемпионата по завершении позапрошлого сезона, как и «Астана» сейчас, ввиду недостаточности финансирования.

Отметим, что вообще-то лига рисковала потерять сразу двух участников. Дело в том, что с серьезными финансовыми сложностями столкнулась «Самара» (в минувшем чемпионате волжане заняли предпоследнее место). У клуба накопились долги на 200 млн рублей. Но благодаря вмешательству руководства лиги и поддержке региональных властей, о которой «Матч-ТВ» рассказал генеральный директор клуба Игорь Бочкарев, «Самара» в сезоне-2025/26 все же выступит, правда, с испытательным сроком на год. Полный список участников турнира следующий: «Автодор» (Саратов), «Енисей» (Красноярск), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), МБА (Москва), «Пари Нижний Новгород», ПАРМА (Пермь), «Самара», УНИКС (Казань), «Уралмаш» (Екатеринбург), ЦСКА (Москва).

Что касается формата турнира нового сезона, то он подвергся некоторым корректировкам.

Как и в минувшем чемпионате, команды сыграют в четыре круга (по две игры дома и по две на выезде). Восемь сильнейших сразу выйдут в play-off. То есть отменяется существовавшая в минувшем сезоне стадия play-in (в нем прямые путевки в решающий этап получили только шесть команд, а еще четыре бились за две оставшиеся в стыках). Получается по 40 матчей на команду в регулярном первенстве.

Но в действительности представителям топовых клубов придется играть чаще. Дело в том, что лига учредила еще один, помимо собственно чемпионата, турнир. Пока его называют просто Кубок. На официальном сайте Единой лиги отмечается, что он будет проведен совместно с неким партнером (можно допустить, что имя партнера он и получит). При этом речь идет о полноценном соревновании на восемь участников. Два из них иностранные. Матчи Кубка пройдут с октября 2025 года по март 2026 года (участники будут разделены на две группы по четыре команды, сыграют в группах двухкруговой турнир, по две лучшие команды попадут в «Финал четырех»), а максимальное число матчей для команд составит 28.

Коснулись изменения и открывающего сезон Суперкубка лиги. Впервые в истории он пройдет за границей, в Белграде.

В турнире примут участие четыре команды Лиги ВТБ (скорее всего, это будут ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань»), а также четыре европейских клуба. Полный состав участников и точные даты проведения будут объявлены позже.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ пройдет с 1 октября 2025 года по 22 апреля 2026-го. Play-off начнется 25 апреля 2026 года и завершится не позднее 20 июня. Матч всех звезд лиги намечен на 15 февраля 2026 года.

Александр Петров