Чемпионская дюжина

Московский ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ. В понедельник армейцы обыграли «Зенит» со счетом 96:73 в шестом матче финальной серии. Счет в ней, таким образом, стал 4:2. Для красно-синих это второй подряд и 12-й в общей сложности титул за все время существования лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За полтора десятилетия существования Единой лиги ВТБ ЦСКА только три раза не становился чемпионом

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ За полтора десятилетия существования Единой лиги ВТБ ЦСКА только три раза не становился чемпионом

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

К шестой встрече финала игроки «Зенита» и ЦСКА, вероятно, подошли с очень разным настроением. Ни те, ни другие не забыли, что случилось в пятом матче. Только эмоции события прошлой пятницы вызывали разные. У баскетболистов «Зенита» — явно неприятные: они ведь вели в той игре с отрывом в 13 очков, но, как выразился потом главный тренер петербуржцев Хави Паскуаль, сумели потерпеть «невероятное» поражение.

Армейский коллектив был, понятно, напротив, на подъеме, получив великолепный шанс вновь стать чемпионом Единой лиги ВТБ, да еще на глазах собственной публики.

Впрочем, главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис заранее предупреждал, что «Зенит» просто так серию не отдаст, и это было вовсе не проявление дежурного уважения к сопернику. Можно вспомнить, что в 2022 году петербуржцы побывали даже в более сложной ситуации. В финальной серии сезона 2021/22 они уступали ЦСКА 1:3, и, казалось, армейским болельщикам уже можно начинать готовиться к празднику. Но «Зенит» выдал серию из трех побед (две из них, включая решающую, в гостях) и впервые в своей истории титул забрал. Так что расслабляться действительно было нельзя.

Тем не менее «Зенит» почти сразу оказался в роли догоняющего. Уже в середине первой четверти, после того как у армейцев прошли четыре дальних броска, отрыв хозяев устремился к двузначной отметке. У «Зенита» же снова не очень хорошо было с командной игрой, снова случались ненужные потери, снова игроки скатывались на индивидуальные действия. К счастью для петербуржцев, Алексей Швед хорошо начал матч, и именно его попадания удержали гостей в игре в ее дебюте. Однако к концу второй четверти, после очередной потери «Зенита», после пробежки того же Шведа, хозяевам все же удалось получить преимущество в десять очков.

Это не катастрофа, когда впереди большая половина матча. Но ведь не прошло и пары минут, как Трент Фрейзер снова потерял мяч (лично для него она была третьей, а для «Зенита» — десятой потерей, притом что ЦСКА мяч не терял вообще), снова в защите гости упустили сначала Мбайя, а затем и Мело Тримбла. В итоге на табло нарисовались угрожающие «плюс 17» в пользу ЦСКА. Что это означало, легко можно было понять по поведению Паскуаля, который во время тайм-аута был не просто экспрессивен — он лупил планшетом о бортик, а потом еще и пнул его ногой. Вроде бы подействовало: на большой перерыв после дальнего попадания Андрея Воронцевича «Зенит» ушел с чуть более приличным дефицитом — «всего» в 13 очков.

Хави Паскуалю нужно было срочно что-то придумывать, перекраивать игру команды. Но как это сделать, когда она будто бы специально заточена под индивидуализм. И если уж у Трента Фрейзера и Дуэйна Бейкона (справляться с этой парой, вполне способной настрелять на полсотни очков, ЦСКА отлично научился) игра не пошла, то спасения просто нет. Так и вышло. В игре гостей ничего не изменилось, и армейцы, поймавшие кураж, за четыре минуты до конца четверти после атаки Тримбла довели свое преимущество уже до 21 очка. А к концу десятиминутки профицит армейцев достиг и 24 очков. Это был уже приговор, превращавший оставшееся время матча в формальность. Вопрос о победителе матча уже не стоял. Оставалось просто зафиксировать счет.

В итоге ЦСКА, не ставший сбавлять оборотов и явно желавший порадовать публику, одержал победу со счетом 96:73. Разница могла быть и больше, но Пистиолис в какой-то момент стал выпускать на площадку резервистов, давая им шанс почувствовать прелесть момента. Таким образом, армейцы оформили второй подряд (снова под руководством Пистиолиса, принявшего команду перед стартом play-off прошлого сезона) и 12-й в общей сложности титул чемпиона Единой лиги ВТБ, подтвердив статус гегемона первенства. Достаточно сказать, что за все время существования чемпионата армейцы только трижды упускали титул.

Александр Петров