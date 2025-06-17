Роспотребнадзор назвал регионы, в которых клещи кусают чаще всего

Роспотребнадзор сообщил, что в 2025 году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали уже более 3,2 млн россиян. В медучреждения с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились более 309,5 тыс. человек.

Ведомство также назвало регионы, в которых зафиксировано наибольшее количество обращений из-за укусов клещей,— Свердловская, Кемеровская, Кировская, Томская и Челябинская области, а также Красноярский край и Удмуртия.

По данным Роспотребнадзора на 17 июня, акарицидные обработки были проведены на площади 206,7 тыс. га, что составляет 92,9% запланированного объема.

Полина Мотызлевская