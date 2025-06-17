Мошенники обманули ярославскую студентку на 9 млн рублей
В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 22-летней студентки вуза. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Девушке позвонил якобы курьер по доставке цветов и под предлогом передачи букета попросил назвать код из смс. После этого студентке позвонила неизвестная, представилась сотрудником Роскомнадзора и сообщила о получении третьими лицами доступа к ее идентификатору в приложении банка.
Звонившая убедила девушку снять деньги и перевести их на «безопасный счет»: 7 млн руб. студентка передала неизвестной в парке. Через время потерпевшей позвонил человек, представившийся правоохранителем, и убедил ее продать машину, а вырученные средства вновь отдать незнакомой женщине.
«Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 9 млн руб.»,— сообщили в УМВД.