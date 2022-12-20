Роскачество признало токсичными 89% игрушек Хагги Вагги

Роскачество провело экспертизу мягконабивных игрушек Хагги Вагги, по результатам которой у 89% исследованных образцов зафиксировано превышение нормы содержания фенола, что может привести к аллергии и раздражению кожи у ребенка. Об этом сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

«Прежде всего обращает на себя внимание содержание фенола — это 89% исследованных образцов. Это путь к аллергии, к раздражению кожи и, в зависимости от того, спит ребенок с ней или не спит, может вызвать отравление. Как следствие — превышение по показателю индекса токсичности»,— сказала госпожа Саратцева в ходе пресс-конференции (трансляцию вел пресс-центр ТАСС).

По словам госпожи Саратцевой, ни одна из исследованных игрушек не соответствовала требованиям законодательства. У 67% из отобранных образцов отсутствовала какая-либо информация о производителе, в том числе сертификат. У 48% изделий зафиксировано превышение по показателю «индекс токсичности», у 50% — нарушения по внешнему виду.

По данным Роскачества, в период с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го объем продаж игрушек Хагги Вагги увеличился на 9 000 000%.

Роскачество обратилось в государственную комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции с целью ужесточить требования к маркировке игрушек.

Милена Костерева