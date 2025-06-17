В России снизились объемы производства крепкого пива

В январе—мае 2025 года в России снизился разлив пива крепостью выше 8,6% — на 6,5%, до 33,1 тыс. декалитров (дал). Это единственный из напитков брожения, чье производство показало падение за указанный период, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (есть у«Ъ» ).

Выпуск пива крепостью до 8,6% вырос на 2,4%, до 317,25 млн дал, пивных напитков в целом — на 13,1%, до 49,2 млн дал. Производство сидра, пуаре и медовухи за пять месяцев увеличилось на 16,2%.

Сейчас на рынке уже наблюдается замедление, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов. Он объяснил это внеплановым повышением ставки акциза. С начала года этот сбор для пива крепостью от 0,5% до 8,6% повысился с 26 руб. до 30 руб. за 1 л.

Подробности — в материале «Ъ» «В России усиливается брожение».