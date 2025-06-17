Продажи новых машин могут восстановиться в 2026 году

Продажи новых легковых автомобилей в России уже в 2026 году восстановятся до уровня 2024 года, показавшего неплохую динамику. Об этом сказано в прогнозе аудиторско-консалтинговой компании «Технологии Доверия» («ТеДо»; документ есть у «Ъ»). При пессимистичном раскладе рынок достигнет таких показателей не ранее 2028 года.

В «ТеДо» оценили объем авторынка 2024 года в 1,57 млн новых легковых машин. В 2025 году, по подсчетам компании, продажи при базовом сценарии сократятся на 7%, до 1,46 млн штук, при стабилизирующем — на 2%, до 1,54 млн, при пессимистичном — на 19%, до 1,27 млн. В 2026 году авторынок прогнозируется в объеме 1,57 млн, 1,64 млн и 1,36 млн автомобилей соответственно.

Базовый сценарий «ТеДо» предполагает рост доходов населения, умеренное подорожание машин, распродажу остатков и увеличение стоимости владения машиной. Пессимистичный сценарий подразумевает ослабление рубля, сохранение ключевой ставки, снижение предложения и накопление стоков.

Подробности — в материале «Ъ» «Автомобили подлежат восстановлению».