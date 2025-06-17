В Приморье врач получил 8 лет колонии за обман пациентов

Приморский краевой суд признал виновным в мошенничестве (ч.2, 3 ст. 159 УК) врача-травматолога-ортопеда Сергея Глущака и приговорил его к 8 годам колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься врачебной деятельностью в течение 3 лет.

Как сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура, в период с марта 2015 по май 2018 года врач Глущак, работая в хирургическом отделении НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток» ОАО «РЖД», обманул 34 пациентов. Он убедил их в необходимости проведения операций на платной основе на коленные, тазобедренные и голеностопные суставы.

При этом, уточняют в надзорном ведомстве, «абсолютные показания» для проведения хирургических вмешательств отсутствовали. Более того сами операции только имитировались – врач создавал «видимость их проведения, вводя пациентам наркоз, осуществляя операции по санации и т.д.».

Всего врач получил от обманутых пациентов более 5,7 млн руб., которые использовал по своему усмотрению.

В июле прошлого года Фрунзенский райсуд Владивостока, признав Сергея Глущака виновным в мошенничестве, ограничился наказанием в виде штрафа в размере 1,2 млн руб. Не согласившись с мягким приговором Дальневосточная транспортная прокуратура и потерпевшие его успешно обжаловали в вышестоящей судебной инстанции.

Алексей Чернышев, Владивосток